Пробки исчезнут с самого сложного перекрестка во Владивостоке

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, над проезжей частью со всех направлений, входящих в перекрёсток, устанавливаются датчики, которые считывают количество транспорта, и в автоматическом режиме эта информация подаётся на контроллер. В нём установлено программное обеспечение, позволяющее одновременно обработать информацию со всех направлений и предоставить приоритет движения тому или иному участку. Ожидается, что эта мера позволит существенно снизить транспортные заторы на этом участке.