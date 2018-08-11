Пробки исчезнут с самого сложного перекрестка во Владивостоке
Установка «умных» светофоров началась на одном из самых сложных транспортных узлов города, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
Установка «умных» светофоров началась на одном из самых сложных транспортных узлов города, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
Речь идет о пересечении улиц Русской и проспекта 100-летия Владивостока, где российские и японские специалисты устанавливают 9 датчиков движения и контроллер.
Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, над проезжей частью со всех направлений, входящих в перекрёсток, устанавливаются датчики, которые считывают количество транспорта, и в автоматическом режиме эта информация подаётся на контроллер. В нём установлено программное обеспечение, позволяющее одновременно обработать информацию со всех направлений и предоставить приоритет движения тому или иному участку. Ожидается, что эта мера позволит существенно снизить транспортные заторы на этом участке.
Работы по установке «умного» светофора будут завершены в течение нескольких дней, далее специалисты будут мониторить обстановку. По словам главы города Виталия Веркеенко, в случае успешной реализации пилотного проекта, такие технологии появятся и на других участках дорог приморской столицы.
Таисия Масина.