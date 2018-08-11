В Москве простятся с актрисой Тамарой Дегтяревой
С народной артисткой РФ Тамарой Дегтяревой простятся в Москве в субботу, 11 августа. Об этом сообщили в театре «Современник».
С народной артисткой РФ Тамарой Дегтяревой простятся в Москве в субботу, 11 августа. Об этом сообщили в театре «Современник».
«Прощание с Тамарой Васильевной Дегтяревой состоится в субботу, 11 августа, в ритуальном зале
Татьяна Дегтярева скончалась 9 августа в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. В последние годы она передвигалась на инвалидном кресле, но не прекращала работу в театре — актриса была задействована в спектакле «Время женщин».
Дегтярева играла в «Современнике» с 1970 года. Она исполняла роли в спектаклях «Три сестры», «Пигмалион», «Три товарища», «Бесы», а также выступала в качестве режиссера в постановках «Стена» и «Предупреждение малым кораблям».
До прихода в «Современник» актриса играла в московском Театре юного зрителя. Также Дегтярева известна по фильмам «Домби и сын», «Вечный зов», «Расписание на послезавтра», «Ищу человека» и другим.
Ранее режиссер «Вечного зова» Валерий Усков рассказал порталу iz.ru о совместной работе с актрисой.