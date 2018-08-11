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08:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Китайский турист поплатился за невнимательность на приморской таможне

Досмотр багажа китайца в пункте пропуска ДАПП Полтавка, создал немало проблем туристу, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе ДВТУ.

Таможенники изъяли у него незадекларированные 7,6 тысячи евро, 2,3 тысячи юаней и 9,9 тысячи долларов США. О том, что сумму денежных средств, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать, мужчина не знал. На информационные стенды с правилами перемещения товаров через таможенную границу не обратил внимания.

Невнимательность туриста привела к возбуждению дела об административном правонарушении, деньги изъяты и направлены на ответственное хранение. Проводится расследование.

Таисия Масина.

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