Китайский турист поплатился за невнимательность на приморской таможне

Таможенники изъяли у него незадекларированные 7,6 тысячи евро, 2,3 тысячи юаней и 9,9 тысячи долларов США. О том, что сумму денежных средств, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать, мужчина не знал. На информационные стенды с правилами перемещения товаров через таможенную границу не обратил внимания.