Хабаровчан зовут смотреть солнечное затмение

Источник: AP 2018

Сегодня вечером хабаровчане смогут увидеть солнечное затмение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, в нашем регионе его будет видно с 19:50 и пока Солнце не скроется за горизонтом.



В связи с этим хабаровский клуб любителей астрономии 11 августа с 19:30 до 23:30 на обзорной площадке над набережной около Комсомольской площади (там же, где недавно проходили наблюдения лунного затмения) выставит телескопы со специальными солнечными фильтрами. Мероприятие бесплатное.

Когда солнце скроется за горизонтом, желающие смогут понаблюдать за планетами Солнечной системы.