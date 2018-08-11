Хабаровчан зовут смотреть солнечное затмение
Клуб любителей астрономии поставит телескопы над набережной.
Клуб любителей астрономии поставит телескопы над набережной.
Сегодня вечером хабаровчане смогут увидеть солнечное затмение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Напомним, в нашем регионе его будет видно с 19:50 и пока Солнце не скроется за горизонтом.
В связи с этим хабаровский клуб любителей астрономии 11 августа с 19:30 до 23:30 на обзорной площадке над набережной около Комсомольской площади (там же, где недавно проходили наблюдения лунного затмения) выставит телескопы со специальными солнечными фильтрами. Мероприятие бесплатное.
Все, конечно будет зависеть от облачности (напомним, синоптики обещали дожди вплоть до воскресенья), но астрономы надеются на лучшее.
Кроме того, 12 августа, в воскресенье, запланирован выезд недалеко за город для наблюдения метеорного потока Персеиды. Для этого не понадобится телескоп. Можно взять фотоаппарат со штативом. Ожидается примерно 50−100 метеоров в час. Подробности о предстоящем выезде можете узнать в группе астрономов «В Контакте».