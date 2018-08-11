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12:06 (мск), источник: РИАМО

Фестиваль науки Geek Picnic — 2018 открывается в Москве в субботу

Для того, чтобы попасть на фестиваль, нужно пройти предварительную регистрацию.

РИАМО — 11 авг. Будущее человечества, права киборгов и колонизацию Марса обсудят на фестивале науки, искусства и технологий Geek Picnic в эти выходные, посетить мероприятие в музее-заповеднике «Коломенское» можно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На фестиваль науки, искусства и технологий Geek Picnic, который пройдет 11 и 12 августа в музее-заповеднике “Коломенское”, в этом году можно будет прийти бесплатно. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию на сайте», — говорится в сообщении.

Главная тема мероприятия — «Эволюция человека». На фестивале поговорят о будущем человечества, технологической утопии и антиутопии, гражданских правах киборгов, городах будущего, цифровом бессмертии, колонизации Марса и Луны. Программа будет состоять из таких тематических блоков, как космос, биотехнологии, искусственный интеллект и техноэтика, блокчейн и криптовалюты, Science Art и других.

«Каждый день мы работаем, чтобы молодежи в нашем городе было интересно, комфортно жить, учиться и работать. Мы поддерживаем проекты, повышающие доступность научного знания для москвичей. Одним из таких проектов безусловно является Geek Picnic, и мы рады подарить бесплатный вход на фестиваль всем желающим», — прокомментировал руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Ожидается, что на фестиваль придут более 30 тысяч гостей. Они смогут послушать известных ученых, футурологов и популяризаторов науки. Среди них историк и основатель Общества скептиков Майкл Шермер, автор книги «Последнее изобретение человечества» Джеймс Баррат, автор бестселлера «Все лгут» и колумнист The New York Times Сет Стивенс-Давидовиц. Подробное расписание опубликовано на сайте фестиваля.

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