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10:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

У хабаровского «Амура» есть шанс выиграть Кубок Президента Казахстана

Во втором матче турнира «тигры» одолели сборную Казахстана.

Спустя 16 часов после своего первого матча на Кубке Президента республики Казахстана в Астане хоккеисты «Амура» вновь вышли на лед — на этот раз против сборной Казахстана и одержали уверенную победу — 4:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Счёт на 6-й минуте открыл Игорь Руденков, реализовавший большинство. Во второй двадцатиминутке после передачи всё того же Руденкова отличился Илья Берестников.

В третьем периоде «Амур» окончательно дожал соперника, забросив в ворота казахстанской команды ещё две шайбы: их авторами стали Павел Турбин и Вячеслав Ушенин.

Евгений Аликин, который в этом матче защищал последний рубеж хабаровчан, отыграл на ноль.


В другом поединке второго игрового дня «Нефтехимик» обыграл «Барыс» — 6:3 и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте «Амур» — 4 очка. В активе «Барыса» 2 очка. Замыкает таблицу сборная Казахстана, не набравшая ни одного очка.

12 августа в заключительном матче Кубка Президента Казахстана «тигры» сыграют с «Нефтехимиком». В случае успеха подопечные Николая Борщевского станут победителями турнира.

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