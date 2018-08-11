У хабаровского «Амура» есть шанс выиграть Кубок Президента Казахстана
Во втором матче турнира «тигры» одолели сборную Казахстана.
Во втором матче турнира «тигры» одолели сборную Казахстана.
Спустя 16 часов после своего первого матча на Кубке Президента республики Казахстана в Астане хоккеисты «Амура» вновь вышли на лед — на этот раз против сборной Казахстана и одержали уверенную победу — 4:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Счёт на 6-й минуте открыл Игорь Руденков, реализовавший большинство. Во второй двадцатиминутке после передачи всё того же Руденкова отличился Илья Берестников.
В третьем периоде «Амур» окончательно дожал соперника, забросив в ворота казахстанской команды ещё две шайбы: их авторами стали Павел Турбин и Вячеслав Ушенин.
В другом поединке второго игрового дня «Нефтехимик» обыграл «Барыс» — 6:3 и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу. На втором месте «Амур» — 4 очка. В активе «Барыса» 2 очка. Замыкает таблицу сборная Казахстана, не набравшая ни одного очка.
12 августа в заключительном матче Кубка Президента Казахстана «тигры» сыграют с «Нефтехимиком». В случае успеха подопечные Николая Борщевского станут победителями турнира.