У хабаровского «Амура» есть шанс выиграть Кубок Президента Казахстана

Спустя 16 часов после своего первого матча на Кубке Президента республики Казахстана в Астане хоккеисты «Амура» вновь вышли на лед — на этот раз против сборной Казахстана и одержали уверенную победу — 4:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Счёт на 6-й минуте открыл Игорь Руденков, реализовавший большинство. Во второй двадцатиминутке после передачи всё того же Руденкова отличился Илья Берестников.



В третьем периоде «Амур» окончательно дожал соперника, забросив в ворота казахстанской команды ещё две шайбы: их авторами стали Павел Турбин и Вячеслав Ушенин.

