В Казахстане сохранится жаркая погода
В большинстве регионов ожидается высокая температура воздуха, сохраняется пожарная опасность.
В большинстве регионов ожидается высокая температура воздуха, сохраняется пожарная опасность.
В субботу, 11 августа, в большинстве регионов Казахстана сохранится жаркая погода, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, на севере в отдельных районах сильные, с грозами, шквалом и порывистым ветром. На севере ночью и утром местами ожидается туман, на юге местами — пыльные бури.
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В Алматинской, местами в
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Алматы: +33, преимущественно облачно.
Погода в Астане: +21, частично облачно.