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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Детям из малоимущих семей в Хабаровске помогли собраться в школу

Ученикам в рамках социальной акции подарили портфели с тетрадками и дневниками.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в рамках социальной программы «Помоги собраться в школу» больше полутора тысяч детей в дальневосточной столице получили необходимые принадлежности перед началом учебного года. По информации городского управления социальной работы с населением, стартовала акция в этом году в июле. В ней принимали активное участие как представители общественности, так и предприниматели. На сегодняшний день программа помогла собрать четыре с половиной миллиона рублей.

В краевом центре порядка 32 тысяч детей, которые воспитываются в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пятнадцать тысяч из них нужно собрать к первому сентября. Для того, чтобы помочь малоимущим семьям и проводится акция «Помоги собраться в школу». Программа существует за счет трудовых коллективов, активистов и бизнесменов, которые поддержали инициативу.

— Участники благотворительной акции оказывают помощь в виде одежды, обуви, школьных принадлежностей. Портфели с новенькими тетрадками и дневниками, комплекты одежды вручаются родителям учеников на праздниках, — сообщили в пресс-службе мэрии.

А 25 августа в парке Гайдара пройдет самая масштабная акция. По подсчетам организаторов, на мероприятие придут тридцать семей.

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