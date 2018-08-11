Детям из малоимущих семей в Хабаровске помогли собраться в школу
Ученикам в рамках социальной акции подарили портфели с тетрадками и дневниками.
Ученикам в рамках социальной акции подарили портфели с тетрадками и дневниками.
Как сообщает
В краевом центре порядка 32 тысяч детей, которые воспитываются в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пятнадцать тысяч из них нужно собрать к первому сентября. Для того, чтобы помочь малоимущим семьям и проводится акция «Помоги собраться в школу». Программа существует за счет трудовых коллективов, активистов и бизнесменов, которые поддержали инициативу.
— Участники благотворительной акции оказывают помощь в виде одежды, обуви, школьных принадлежностей. Портфели с новенькими тетрадками и дневниками, комплекты одежды вручаются родителям учеников на праздниках, — сообщили в
А 25 августа в парке Гайдара пройдет самая масштабная акция. По подсчетам организаторов, на мероприятие придут тридцать семей.