Начался приём заявок на получение грантов акима Астаны
Аким Астаны выделил 1 000 грантов на получение высшего и послевузовского образования. Приём заявлений продлится с 11 по 15 августа.
Аким Астаны выделил 1 000 грантов на получение высшего и послевузовского образования. Приём заявлений продлится с 11 по 15 августа.
В Астане начался приём заявок на получение грантов акима столицы, сообщает сайт столичного управления образования.
«По итогам конкурсной комиссии был определён список 12 высших учебных заведений, где будет размещён государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием. Таким образом на 2018−2022 учебные годы по очной форме обучения были распределены 1 000 мест», — сказано в объявлении.
Желающие получить образование за счёт бюджета столицы могут подать документы в 12 вузов с 11 по 15 августа включительно. Результаты конкурса по распределению грантов будут опубликованы на официальном
«Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта гражданин подаёт в приёмную комиссию вуза заявление на бланке установленного образца, документ об образовании (подлинник), сертификат ЕНТ или КТ, две фотокарточки размером 3×4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию документа, удостоверяющего личность», — уточнили в управлении образования.
Конкурс на предоставление 88 грантов на подготовку воспитателей и учителей начальной школы выиграл Евразийский гуманитарный институт. 99 абитуриентов примет
Более детальную информацию в разрезе специальностей можно получить на сайте управления образования Астаны, по всем вопросам просят обращаться по телефонам: 55−68−57, 55−68−55, 55−68−53, 55−68−73.
О том, что в этом году власти Астаны выделят 1000 грантов на обучение кадров по востребованным специальностям, сообщил аким Астаны Асет Исекешев на церемонии чествования лучших выпускников «Елорда мақтанышы». По его словам, гранты будут размещены на подготовку таких специалистов, как