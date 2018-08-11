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07:07 (мск), источник: Informburo.kz

Начался приём заявок на получение грантов акима Астаны

Аким Астаны выделил 1 000 грантов на получение высшего и послевузовского образования. Приём заявлений продлится с 11 по 15 августа.

Источник: Informburo.kz

В Астане начался приём заявок на получение грантов акима столицы, сообщает сайт столичного управления образования.

«По итогам конкурсной комиссии был определён список 12 высших учебных заведений, где будет размещён государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием. Таким образом на 2018−2022 учебные годы по очной форме обучения были распределены 1 000 мест», — сказано в объявлении.

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Желающие получить образование за счёт бюджета столицы могут подать документы в 12 вузов с 11 по 15 августа включительно. Результаты конкурса по распределению грантов будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе акимата Астаны.

«Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта гражданин подаёт в приёмную комиссию вуза заявление на бланке установленного образца, документ об образовании (подлинник), сертификат ЕНТ или КТ, две фотокарточки размером 3×4, медицинскую справку по форме 086-У, а также копию документа, удостоверяющего личность», — уточнили в управлении образования.

Конкурс на предоставление 88 грантов на подготовку воспитателей и учителей начальной школы выиграл Евразийский гуманитарный институт. 99 абитуриентов примет Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева. В Международном университете Астаны 34 педагога с послевузовским образованием могут получить специальности физика и биолога с правом преподавания на английском языке. 165 грантов выделено Павлодарскому государственному педагогическому университету. В ЕНУ имени Гумилёва 377 грантов, 30 — в Кокшетауском университете имени Уалиханова, 69 — в КарГУ имени Букетова, 79 — в Казахском агротехническом университете имени Сейфуллина, 15 — в Кокшетауском университете имени Мырзахметова, 10 — в университете «Туран Астана», 20 — в Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева и 14 — в Медицинском университете Астаны.

Более детальную информацию в разрезе специальностей можно получить на сайте управления образования Астаны, по всем вопросам просят обращаться по телефонам: 55−68−57, 55−68−55, 55−68−53, 55−68−73.

О том, что в этом году власти Астаны выделят 1000 грантов на обучение кадров по востребованным специальностям, сообщил аким Астаны Асет Исекешев на церемонии чествования лучших выпускников «Елорда мақтанышы». По его словам, гранты будут размещены на подготовку таких специалистов, как web-дизайнер, bim-менеджер-проектировщик, IT-специалист, проектировщик 3D-печати в строительстве, инженер-электронщик.

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