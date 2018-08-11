В пригороде Хабаровска нашли логово редких змей
Выводок японских ужей обнаружил рядом с домом инспектор заповедника.
Выводок японских ужей обнаружил рядом с домом инспектор заповедника.
Участковый госинспектор Большехехцирского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Репьяхов за несколько последних недель помог сделать сразу несколько важных для этой особо охраняемой территории в пригороде Хабаровска научных открытый. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня»
— В ходе рейдовых патрулирований, находясь далеко от дорог и проходимых троп, наши госинспекторы, порой, видят такие редкости, что вызывают восторг у сотрудников научного отдела, — добавила Марина Чесалина. — Участковый госинпектор Владимир Репьяхов за последние две недели, практически сделал маленькие открытия в заповеднике. На кордоне Чирки, прямо возле дома, он впервые увидел необычного жука с красными крыльями, запутавшегося в паутине. Хорошо, что патрулирование совпало с сопровождением сотрудника научного отдела, доктора биологических наук Владимира Дубатолова для проведения исследований чешуекрылых. Он то и определил, что это была краснокрылая шпанская мушка — новый для заповедника «Большехехцирский» вид.
На днях инспектор Репьяхов изловил овода непривычного вида. Его определением сейчас занимаются научные сотрудники Большехехцирского филиала.
— Работаю в заповеднике 15 лет и не перестаю удивляться, насколько разнообразен заповедный мир, как много в нем неизвестного и неизученного. Больше внимания в лесу, и обязательно увидишь