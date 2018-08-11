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10:08 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В пригороде Хабаровска нашли логово редких змей

Выводок японских ужей обнаружил рядом с домом инспектор заповедника.

Участковый госинспектор Большехехцирского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Репьяхов за несколько последних недель помог сделать сразу несколько важных для этой особо охраняемой территории в пригороде Хабаровска научных открытый. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь учреждения Марина Чесалина, летопись природы заповедника благодаря внимательности инспектора пополнилась сразу несколькими новыми для этой территориями видами животных.

 — В ходе рейдовых патрулирований, находясь далеко от дорог и проходимых троп, наши госинспекторы, порой, видят такие редкости, что вызывают восторг у сотрудников научного отдела, — добавила Марина Чесалина. — Участковый госинпектор Владимир Репьяхов за последние две недели, практически сделал маленькие открытия в заповеднике. На кордоне Чирки, прямо возле дома, он впервые увидел необычного жука с красными крыльями, запутавшегося в паутине. Хорошо, что патрулирование совпало с сопровождением сотрудника научного отдела, доктора биологических наук Владимира Дубатолова для проведения исследований чешуекрылых. Он то и определил, что это была краснокрылая шпанская мушка — новый для заповедника «Большехехцирский» вид.

Через несколько дней после этой удачи Владимир Репьяхов наткнулся на выводок из семи краснокнижных змей. Ими оказались крайне редкие для нашего региона японские ужи. Они не ядовиты, питаются лягушками и улитками. Своё логово миниатюрные пресмыкающиеся устроили практически на крыльце дома, который стоит на кордоне. То, что редкие змеи активно размножаются, говорит о хороших условиях, которые удаётся поддерживать в расположенном так близко к Хабаровску заповеднике.

На днях инспектор Репьяхов изловил овода непривычного вида. Его определением сейчас занимаются научные сотрудники Большехехцирского филиала.

 — Работаю в заповеднике 15 лет и не перестаю удивляться, насколько разнообразен заповедный мир, как много в нем неизвестного и неизученного. Больше внимания в лесу, и обязательно увидишь что-то необычное и загадочное! — отметил Владимир Репьяхов.

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