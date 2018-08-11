В Москве в субботу ожидается до +29°С
В Москве в субботу, 11 августа, ожидается до +29°С.
В Москве в субботу, 11 августа, ожидается до +29°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +27 до +29°С. Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер западный,
В среду, 8 августа, сообщалось, что в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Отмечалось, что повышение уровня погодной опасности связано с повышенной пожароопасностью. Степень интенсивности опасных явлений оценивалась на «желтом» уровне.