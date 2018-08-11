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07:49 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве в субботу ожидается до +29°С

В Москве в субботу, 11 августа, ожидается до +29°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +27 до +29°С. Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/c.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о жаре в выходные. По прогнозу синоптиков Росгидромета в субботу температура может подняться до +29°С.

В среду, 8 августа, сообщалось, что в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Отмечалось, что повышение уровня погодной опасности связано с повышенной пожароопасностью. Степень интенсивности опасных явлений оценивалась на «желтом» уровне.

Уровни опасности погоды
Источник:©РИА "Новости"
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