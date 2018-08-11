В Москве в субботу ожидается до +29°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +27 до +29°С. Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5−10 м/c.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о жаре в выходные. По прогнозу синоптиков Росгидромета в субботу температура может подняться до +29°С.