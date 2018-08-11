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10:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Счастливое спасение: 75-летний грибник из Иркутской области двое суток провел в тайге

На второй день поисков пожилой мужчина, услышав звуковые сигналы, сам вышел навстречу поисковикам.

Старшее поколение — люди крепкие. Для того, чтобы выжить двое суток в сибирской тайге без еды и воды, прежде всего надо иметь вовсе не недюжинное здоровье, а хорошее самообладание. Оно понадобится для того, чтобы не растеряться, найти сухое место для ночлега, собрать воду с листьев или найти ручей, найти съедобные ягоды и травы. Именно так и выжил в тайге 75-летний житель деревни Тагна, который двое суток провел в лесу. Другого рецепта просто не существует.

— Накануне в межмуниципальный отдел МВД России «Заларинский» поступило сообщение о том, что пожилой местный житель отправился в лес за грибами и потерялся, — сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Пожилой человек мобильника с собой в тайгу не взял, да и вряд ли в лесной чаще ловит связь. Поэтому полсотни человек, которые отправились на его поиски в окрестности деревни Тагна, отправились прочесывать лес наугад, квадратами. На поиски вышел весь личный состав отдела полиции, сотрудники лесничества, спасатели и земляки -добровольцы.

На второй день поисков пожилой мужчина, услышав звуковые сигналы, сам вышел им навстречу.

Полиция напоминает, что, собравшись в лес за грибами или ягодами, надо сообщить родственникам и знакомым точное место, куда вы собираетесь за дарами тайги и время возвращения. Кроме того, обязательно берите с собой заряженный мобильный телефон и аккамулятор к нему — во многих случаях, связь ловит и в тайге, запас продуктов, спичек, воду и необходимые вещи, ночами уже холодно.

КОНКРЕТНО.

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