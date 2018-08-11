Владивостокцев ждёт массовое отключение горячей воды

Источник: Reuters

Об отключениях сообщил филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». Так, по данным ведомства, в понедельник, 13 августа, начнётся второй этап осенне-летних гидравлических испытаний.

С 13 по 20 августа без горячей воды останутся жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1:

1-я Морская: 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16 В, 20, 27, 28;.

Авраменко: 8, 9а, 17;.

Авроровская: 4, 7, 9а, 17, 24;.

Адмирала Захарова: 5;.

Адмирала Фокина: 1, 3, 5, 8б, 9, 11, 16а, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31;.

Алеутская: 2, 10а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 23, 24, 25, 26, 29, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 82, 90;.

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;.

Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;.

Арсеньева: 6, 8, 9;.

Батарейная: 2, 6, 8;.

Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;.

Береговая: 3, 6, 8;.

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36, 40;.

Верхне-Портовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12 В, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 64а, 66, 70, 72, 76;.

Западная: 13, 27, 29;.

Казанская: 1, 5, 7;.

Комсомольская: 1 В, 2, 3, 7, 9, 27а, 27 В, 27д, 29;.

Корабельная Набережная: 7;.

Красного Знамени: 3, 10, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 51, 51а; Краснознаменный: 5, 7, 9, 12;.

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;.

Л. Шмидта: 29;.

Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64;.

Мордовцева: 6, 8, 12;.

Морозова: 5, 7, 9;.

Московская: 1, 11, 13, 15;.

Мыс Кунгасный: 5;.

Мыс Чумака: 1, 1а;.

Набережная: 1, 7а, 9, 10, 16, 20;.

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58; Нижнепортовая: 4;.

Океанский: 7, 8, 9, 10б, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70 В, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109;.

Октябрьская: 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25;.

Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 7, 7а, 8, 9, 27, 41, 44;.

Партизанский: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;.

Перекопский: 3, 5, 7;.

Пограничная: 12, 12б, 13, 15 В, 22, 22а, 26, 30;.

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 43, 53а;.

Посьетская: 3, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 29, 32, 36, 37 г, 38, 40, 46, 48;.

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 45;.

Рылеева: 8;.

Садовая: 12, 22, 25, 27;.

Самарская: 10а;.

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;.

Светланская: 1, 4, 6, 6б, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 15а, 16, 17, 22, 29, 31, 35, 38, 41, 48;.

Северо-Суйфунская: 4;.

Семеновская: 3, 5а, 7, 8, 9б, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;.

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;.

Союзная: 17, 19, 20, 20а;.

Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48, 49, 52, 54, 54 г, 56, 57, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;.

Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 10, 12;.

Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;.

Трудовой: 1а, 13;.

Уборевича: 5а, 6, 8, 9а, 21;.

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;.

Фонтанная: 7, 10, 18, 19, 31, 35, 36, 40, 42а, 47, 47а, 49, 55, 61;.

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а; Чернышевского: 15;.

Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;.

Ялтинская: 18.

Проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, в результате чего с 13 по 20 августа без горячей воды останутся жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2:

40 лет ВЛКСМ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;.

44 причал: 1;.

50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 26 В, 28, 30, 30а, 30б, 30 В, 32; Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;.

Бакинская: 4;.

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;.

Березовая: 5, 7, 9, 21;.

Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;.

Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17;.

Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;.

Владикавказская: 1, 5;.

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;.

Вязовая: 9у;.

Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20 В, 20 г;.

Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;.

Горийская: 1, 4;.

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;.

Громова: 4, 6, 8, 10, 12;.

Гульбиновича: 4,13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32, 8/1, 8/2;.

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;.

Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;.

Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287;.

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;.

Каштановая: 13;.

Киевская: 5;.

Кизлярская: 7;.

Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;.

Коммунаров: 14, 32, 32а, 36/1;.

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;.

Краева: 3, 6, 8;.

Липовая: 2;.

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;.

Могилевская: 1, 1у, 3;.

Можжевеловая: 1а;.

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;.

Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;.

Нарвская: 13;.

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;.

Нестерова: 3, 5;.

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 41а, 43, 53а, 53б, 53в;.

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;.

Олега Кошевого: 3, 5, 7;.

Ольховая: 17, 19;.

Очаковская: 5;.

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;.

Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33;.

Полярная: 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7 В, 7 г, 8, 9;.

Промышленная 1-я: 3;.

Промышленная: 2;.

Промышленная 2-я: 4, 6, 8;.

Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16;.

Сахалинская: 1у, 5а, 5 В, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;.

Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;.

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;.

Спиридонова: 15, 34, 42, 44;.

Строительная 2-я: 15, 21;.

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;.

Талалихина: 1, 2;.

Терешковой: 10, 12, 14, 16;.

Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6 В, 6 г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12 В, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16 В, 18в;.

Фастовская: 2, 14, 14у, 20, 20;.

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;.

Херсонская: 12;.

Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;.

Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28.