Тарасенко поздравил приморцев с Днём физкультурника
И пообещал строить дальше стадионы,
И пообещал строить дальше стадионы,
Во вторую субботу августа в России традиционно отмечается День физкультурника. Праздник появился в 30-е годы прошлого века, когда в стране получил популярность лозунг «В здоровом теле — здоровый дух!».
— Дорогие приморцы! Этот праздник объединяет всех, кто любит спорт и выбирает здоровый образ жизни. С каждым годом все больше взрослых и детей приобщаются к занятию спортом. Для них в городах и районах края строятся и модернизируются пришкольные и муниципальные стадионы,
На сайте администрации Приморского края есть также слова врио губернатора о том, что гордостью края являются спортсмены, которые завоевывают награды крупнейших всероссийских и международных соревнований. Среди них — призер олимпийских игр Иван Штыль, о котором «Комсомолка» писала не раз.