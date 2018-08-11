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08:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Тарасенко поздравил приморцев с Днём физкультурника

И пообещал строить дальше стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортплощадки.

Во вторую субботу августа в России традиционно отмечается День физкультурника. Праздник появился в 30-е годы прошлого века, когда в стране получил популярность лозунг «В здоровом теле — здоровый дух!».

— Дорогие приморцы! Этот праздник объединяет всех, кто любит спорт и выбирает здоровый образ жизни. С каждым годом все больше взрослых и детей приобщаются к занятию спортом. Для них в городах и районах края строятся и модернизируются пришкольные и муниципальные стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки. И эта работа будет продолжена, — отметил глава региона Андрей Тарасенко.

На сайте администрации Приморского края есть также слова врио губернатора о том, что гордостью края являются спортсмены, которые завоевывают награды крупнейших всероссийских и международных соревнований. Среди них — призер олимпийских игр Иван Штыль, о котором «Комсомолка» писала не раз.

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