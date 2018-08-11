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14:32 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре из-за ремонта подстанции будут отключать свет

В связи с модернизацией подстанции «Северная» с 13 по 16 августа в некоторых районах будут происходить плановые отключения электроэнергии.

— В настоящее время на станции смонтировано и готово к работе новое современное оборудование. Для его ввода в эксплуатацию потребуется временное плановое отключение электроэнергии. При этом на всех социальных объектах и объектах водоснабжения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети на этот период будут установлены дизельные электростанции, — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

Тестирование оборудования и отключение электроэнергии будет происходить:

  • 13 августа с 00:00 до 12:00 час на п/с «Калинино» (район п. Калинино, п. Российский, 2-е отд. с/х Краснодарского);
  • 13 августа с 00:00 до 12:00 на п/с «Лорис» (район п. Индустриальный, п. Зональный, п. Дивный);
  • 13 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Индустриальный, п. Победитель, п. Дивный, х. Ленина (МТФ-1);
  • 14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Знаменский);
  • 14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Ростовское Шоссе, Российская, Беговая, СТ «Урожай»);
  • 14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. 3-я Трудовая, Ейское шоссе, СТ «Краснодаргорстрой»);
  • 15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Знаменский, п. Новознаменский);
  • 15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Большевистская, Раздольная, им. Ягодина, им. Ивана Кожедуба, им. Ивана Рослого);
  • 16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, 3-е отд. ОПХ Центральное);
  • 16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, ул. Вольная, им. Берлизова, Дорожная, Пригородная);
  • 16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Зональный);
  • 16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Победитель).

Специалисты уточнили, что подстанция 110 кВ «Северная» является ключевым питающим центром для 123 тыс. человек и 108 социально значимых объектов северной части Краснодара. Повышение надёжности её работы положительно скажется на ситуации с электроснабжением этой части краевого центра.

На «Северной» установили комплектное распределительное устройство 35 кВ (КРУ-35), оснащенное вакуумными выключателями 35 кВ с микропроцессорными системами защиты и автоматики. Планом реконструкции первого этапа предусмотрен ввод в работу этого устройства с переводом на него трёх линий электропередачи 35 кВ, сейчас питающихся от старого закрытого распределительного устройства.

В настоящее время в зоне ответственности филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети ведется реконструкция на подстанциях 110 кВ «Юго-Западная», «Тургеневская», «Лорис», «Калинино». Суммарная мощность этих питающих центров составляет 325 мегавольт-ампер (МВА). После реконструкции их общая мощность составит порядка 500 МВА. Объем инвестиций в 2018 году составил около 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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