В Краснодаре из-за ремонта подстанции будут отключать свет

— В настоящее время на станции смонтировано и готово к работе новое современное оборудование. Для его ввода в эксплуатацию потребуется временное плановое отключение электроэнергии. При этом на всех социальных объектах и объектах водоснабжения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети на этот период будут установлены дизельные электростанции, — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

Тестирование оборудования и отключение электроэнергии будет происходить:

13 августа с 00:00 до 12:00 час на п/с «Калинино» (район п. Калинино, п. Российский, 2-е отд. с/х Краснодарского);

13 августа с 00:00 до 12:00 на п/с «Лорис» (район п. Индустриальный, п. Зональный, п. Дивный);

13 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Индустриальный, п. Победитель, п. Дивный, х. Ленина (МТФ-1);

14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Знаменский);

14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Ростовское Шоссе, Российская, Беговая, СТ «Урожай»);

14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. 3-я Трудовая, Ейское шоссе, СТ «Краснодаргорстрой»);

15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Знаменский, п. Новознаменский);

15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Большевистская, Раздольная, им. Ягодина, им. Ивана Кожедуба, им. Ивана Рослого);

16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, 3-е отд. ОПХ Центральное);

16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, ул. Вольная, им. Берлизова, Дорожная, Пригородная);

16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Зональный);

16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Победитель).

Специалисты уточнили, что подстанция 110 кВ «Северная» является ключевым питающим центром для 123 тыс. человек и 108 социально значимых объектов северной части Краснодара. Повышение надёжности её работы положительно скажется на ситуации с электроснабжением этой части краевого центра.

На «Северной» установили комплектное распределительное устройство 35 кВ (КРУ-35), оснащенное вакуумными выключателями 35 кВ с микропроцессорными системами защиты и автоматики. Планом реконструкции первого этапа предусмотрен ввод в работу этого устройства с переводом на него трёх линий электропередачи 35 кВ, сейчас питающихся от старого закрытого распределительного устройства.