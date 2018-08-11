В Краснодаре из-за ремонта подстанции будут отключать свет
В связи с модернизацией подстанции «Северная» с 13 по 16 августа в некоторых районах будут происходить плановые отключения электроэнергии.
В связи с модернизацией подстанции «Северная» с 13 по 16 августа в некоторых районах будут происходить плановые отключения электроэнергии.
— В настоящее время на станции смонтировано и готово к работе новое современное оборудование. Для его ввода в эксплуатацию потребуется временное плановое отключение электроэнергии. При этом на всех социальных объектах и объектах водоснабжения филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети на этот период будут установлены дизельные электростанции, — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.
Тестирование оборудования и отключение электроэнергии будет происходить:
Специалисты уточнили, что подстанция 110 кВ «Северная» является ключевым питающим центром для 123 тыс. человек и 108 социально значимых объектов северной части Краснодара. Повышение надёжности её работы положительно скажется на ситуации с электроснабжением этой части краевого центра.
На «Северной» установили комплектное распределительное устройство 35 кВ (КРУ-35), оснащенное вакуумными выключателями 35 кВ с микропроцессорными системами защиты и автоматики. Планом реконструкции первого этапа предусмотрен ввод в работу этого устройства с переводом на него трёх линий электропередачи 35 кВ, сейчас питающихся от старого закрытого распределительного устройства.
В настоящее время в зоне ответственности филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети ведется реконструкция на подстанциях 110 кВ «Юго-Западная», «Тургеневская», «Лорис», «Калинино». Суммарная мощность этих питающих центров составляет 325