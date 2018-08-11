Приморцы пропустят солнечное затмение, но увидят самый красочный звездопад

Источник: AP 2018

Врио директора Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Дмитрий Викторович Ерофеев рассказал, что условия видимости частного солнечного затмения 11 августа в Приморье очень неудачные. Начало затмения будет наблюдаться во Владивостоке в 19:59, в северных районах на несколько минут раньше. В это время Солнце будет на закате — высота центра солнечного диска над горизонтом составит около трёх градусов.

Максимальная фаза затмения в Приморье с точностью до нескольких минут совпадёт с моментом захода Солнца — в 20:21 во Владивостоке, то есть практически будет не видна для наблюдателей.

Однако уже на следующий день приморцев ждёт другое более впечатляющее астрономическое зрелище: в ночь с 12 на 13 августа ожидается максимум активности метеорного потока Персеиды. Как утверждают астрономы, это будет самый красочный звездопад года.