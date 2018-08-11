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08:44 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцы пропустят солнечное затмение, но увидят самый красочный звездопад

В эту субботу, 11 августа, жители Приморья смогут наблюдать начало частичного затмения Солнца. Максимальная фаза затмения приморцам будет не видна — она придётся на 12:46 по московскому времени и будет открыта для обзора на заходе солнца вблизи острова Врангеля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: AP 2018

Врио директора Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Дмитрий Викторович Ерофеев рассказал, что условия видимости частного солнечного затмения 11 августа в Приморье очень неудачные. Начало затмения будет наблюдаться во Владивостоке в 19:59, в северных районах на несколько минут раньше. В это время Солнце будет на закате — высота центра солнечного диска над горизонтом составит около трёх градусов.

Максимальная фаза затмения в Приморье с точностью до нескольких минут совпадёт с моментом захода Солнца — в 20:21 во Владивостоке, то есть практически будет не видна для наблюдателей.

Однако уже на следующий день приморцев ждёт другое более впечатляющее астрономическое зрелище: в ночь с 12 на 13 августа ожидается максимум активности метеорного потока Персеиды. Как утверждают астрономы, это будет самый красочный звездопад года.

Согласно прогнозам Международной метеорной организации, интенсивность звездопада будет достигать 100 метеоров в час. По данным специалистам, Персеиды — поток метеоров, который ежегодно образуется в результате прохода Земли через шлейф пылевых частиц, оставленный кометой Свифта-Туттля. Как правило, максимальная активность потока приходится на 12 августа, в среднем за час в атмосфере Земли пролетают 60 метеоров.

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