В Казани перекроют движение по трем улицам
Очередное перекрытие дорог запланировано в Казани.
Очередное перекрытие дорог запланировано в Казани.
Так, с 13 августа временно ограничат движение в Авиастроительном районе на улицах 2-я Ленинградская, Побежимова и Социалистическая.
Частичное закрытие проезжей части по улице Социалистическая в районе дома № 12 связано с устройством заезда и продолжится с 13 по 20 августа.
Проезжая часть по улице 2-я Ленинградская на участке от дома № 6 до улице Побежимова будет частично закрыта с 13 по 23 августа в связи с устройством приямков под
По причине установки техники для производства работ по