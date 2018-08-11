В Казани перекроют движение по трем улицам

Источник: Комсомольская правда

Так, с 13 августа временно ограничат движение в Авиастроительном районе на улицах 2-я Ленинградская, Побежимова и Социалистическая.

Частичное закрытие проезжей части по улице Социалистическая в районе дома № 12 связано с устройством заезда и продолжится с 13 по 20 августа.

Проезжая часть по улице 2-я Ленинградская на участке от дома № 6 до улице Побежимова будет частично закрыта с 13 по 23 августа в связи с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для прокладки бытовой и ливневой канализации.