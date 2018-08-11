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09:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

90-летняя японка фотошопит свои снимки и устраивает целые выставки

Такой жизнерадостности и энергии позавидуют и молодые.

Кимико Нисимото — настоящая знаменитость в родной Японии, но она уже успела покорить и другие страны. А все благодаря своему чувству юмора, навыкам и соцсетям.

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90-летняя женщина на пенсии не сидит, а профессионально занимается фотографией. Осенью 2017 года она завела Instagram-страничку и начала публиковать фото из своей повседневной жизни, а потом и творческие эксперименты.

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Кимико Нисимото делает забавные автопортреты и сама же их редактирует в фотошопе. На одном из них она прыгает по саду в образе белого мишки, на другом связывает мужчину нитками, а на третьем и вовсе оседлала метлу.
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Отличное чувство юмора сделало из активной старушки настоящую звезду соцсети — на ее страничку подписаны 122 тысячи пользователей со всего мира.

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Не так давно Кимико издала книгу со своими автопортретами, а ее работы появились в одном из музеев Токио. Она часто выступает на местном телевидении, много путешествует и ведет мастер-классы. Такой активности и жизнелюбию позавидовали бы и многие молодые люди.

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