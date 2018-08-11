90-летняя японка фотошопит свои снимки и устраивает целые выставки
Такой жизнерадостности и энергии позавидуют и молодые.
Такой жизнерадостности и энергии позавидуют и молодые.
Кимико Нисимото — настоящая знаменитость в родной Японии, но она уже успела покорить и другие страны. А все благодаря своему чувству юмора, навыкам и соцсетям.
90-летняя женщина на пенсии не сидит, а профессионально занимается фотографией. Осенью 2017 года она завела
Отличное чувство юмора сделало из активной старушки настоящую звезду соцсети — на ее страничку подписаны 122 тысячи пользователей со всего мира.
Не так давно Кимико издала книгу со своими автопортретами, а ее работы появились в одном из музеев Токио. Она часто выступает на местном телевидении, много путешествует и ведет
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