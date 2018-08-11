Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
На качелях: почему баланс между карьерой и семьей невозможен
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Ласицкене выиграла первое золото легкоатлетического ЧЕ
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
Похудевшая Рианна произвела фурор на пляже
Кайли Дженнер отпраздновала совершеннолетие (фото)
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16Лесные пожары в Греции
09:37 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Лес посреди Москвы: 14 мест, где можно побыть наедине с природой

Где в Москве, кроме зоопарка, живут бобры, белки, совы, горностаи и водоплавающие птицы? Mos.ru рассказывает о 14 экологических тропах на территории города.

30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Москва — один из самых зеленых мегаполисов мира. Даже в пределах МКАД есть множество мест, где можно остаться наедине с природой. Например, национальный парк «Лосиный остров», где посетители часто видят лосей в их естественной среде обитания. Самые красивые места особо охраняемых природных территорий бережно благоустроены — так, чтобы не навредить экологии. Благодаря этому у москвичей есть возможность с комфортом гулять по лесу или заболоченной речной долине, наблюдать за природой и изучать ее в практически первозданном виде. Рассказываем о 14 самых популярных экологических тропах столицы, 11 из которых были открыты совсем недавно.

Серебряный бор: тростниковое болото и Лемешевский дуб

Читайте также
Эксперты выяснили, где находятся самые грибные места России

Одно из самых популярных мест у москвичей — Серебряный бор. Привлекают не только его песчаные пляжи, бухты, сосны и возможность сыграть волейбол. Здесь растут лесные ягоды, живут совы, певчие птицы, зайцы, ласки, горностаи и, конечно, хозяйки здешних мест — белки.

В бору оборудованы две экологические тропы. Первая проходит вокруг Бездонного озера, захватывает пруд Копань и самое большое в Москве тростниковое болото. Длина маршрута — 1,2 километра, он доступен круглый год. На пляже № 2 можно увидеть фазанов и небольшую стаю домашних гусей.

Вторая тропа — «В гармонии с природой» — тоже начинается у Бездонного озера, но уходит в глубь соснового бора, а дальше — вдоль береговой линии искусственного острова. На противоположном берегу можно увидеть усадьбу Троице-Лыково и барочную Троицкую церковь.

Еще одна достопримечательность — Лемешевский дуб, названный в честь оперного певца Сергея Лемешева. Серебряный бор был одним из любимых мест отдыха артиста. А чтобы обойти его целиком, можно потратить больше трех часов!

Покровское-Стрешнево: река Химка и бобровые хатки

Читайте также
Где в России находится уникальный каменный лес (фото)

Один из самых красивых видов природы в Москве — долина реки Химки. Она расположена в северо-восточной части природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». Начало экологическая тропа длиной 1,3 километра берет от родника «Царевна Лебедь», затем проходит вдоль реки. По мосткам идти легко и удобно, можно встретить многочисленных птиц и посмотреть на бобровые хатки. Информацию обо всех животных и птицах, обитающих здесь, можно прочесть на информационных стендах.

Тропарёвский заказник: хвойный лес и весенние первоцветы

Ландшафтный заказник «Тропарёвский» открывает тропу протяженностью 2,7 километра. Маршрут проходит по лесу. Здесь есть специальные зоны «Обитатели леса», «Березовый лес», «Хвойный лес», «Памятник природы “Родник и лесной ручей в Тропарёве”». Маршрут начинается от улицы Академика Анохина (у дома 64), а заканчивается напротив дома 64 на Тропарёвской улице. По маршруту проводят обзорные экскурсии, а также тематические — «Зимующие птицы Москвы» и «Первоцветы».

Бирюлевский дендропарк: тропа здоровья

Читайте также
Жить в Мытищах: мечтать о метро и гордиться водопроводом

Бирюлевский дендропарк — одно из самых любимых мест отдыха жителей юга и юго-востока столицы. Вдоль Бирюлевского ручья оборудована тропа здоровья. Там есть две террасы с видом на Большой пруд, ручей и сосновый берег. На стендах можно прочитать о растениях вокруг пруда. Тропа приспособлена и для гостей с ограниченными возможностями здоровья. На нее можно попасть от входа напротив Педагогической улицы и от входа на Липецкой улице (у дома 22, корпуса 2).

«Кузьминки-Люблино»: на неведомых дорожках

«Там, на неведомых дорожках» — экологическая тропа в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Здесь посетителей научат разбираться в породах деревьев, расскажут о растениях, птицах и животных, обитающих в парке. Экскурсия для детей — с элементами квеста. На тропе установлены скамейки, мебель из бревен, беседки, информационные щиты, кормушки для птиц и белок.

Тушинский парк: тропа Алёшкинского леса

В природно-историческом парке «Тушинский» экологическая тропа Алёшкинского леса длиной 2,3 километра пролегает мимо Весеннего озера, детской и спортивной площадок, мемориала летчикам. Здесь есть информационные стенды. Кроме того, можно записаться на занятия и экскурсии. Тропа приспособлена для маломобильных гостей. Начало маршрута — у дома 18 на улице Вилиса Лациса, у детской площадки.

Куркино: животные из Красной книги и дикие орхидеи

Читайте также
Жить в Можайске — гордиться Бородином и ездить на конное ранчо

В Северо-Западном округе расположился ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркине». Природный парк протянулся на 5,5 километра вдоль реки. Там можно увидеть порядка 700 видов растений. 37 из них, а также 80 видов животных — обитателей заказника включены в Красную книгу Москвы. А еще здесь можно увидеть самую крупную в городе популяцию дикорастущих орхидей. Добраться в заказник можно на автобусах от станций метро «Сходненская» и «Планерная».

На территории парка обустроены три экологические тропы.

Первая — «Куркинское кольцо» длиной 1,6 километра — в Куркинской пойме. Она берет начало от церкви Иконы Владимирской Божьей Матери, проходит вдоль склона поймы по суходольному лугу, затем спускается вниз к Куркинскому шоссе. Далее вдоль реки Сходни, мимо мостика рыбака и родника, она понимается вверх через лес к памятнику жителям деревни Куркино — героям Великой Отечественной войны. На тропе есть специальные зоны отдыха, смотровые площадки, установлены скамейки и урны. Адрес начала маршрута — Новогорская улица, дом 37.

Вторая тропа (2,4 километра) пролегает в Захарьинской пойме. Это продолжение первого маршрута. Она начинается от родника, далее идет по крутому склону. На пути — берег Сходни, лес, смотровая площадка, с которой можно понаблюдать за птицами. Попасть на маршрут можно с Ландышевой улицы. Тропа частично приспособлена для маломобильных посетителей.

Вдоль Машкинского ручья пролегает третья тропа длиной 2,6 километра. Она начинается от Машкинского шоссе, делает поворот к пруду, уводит вдоль бровки крутого склона в глубину Машкинского оврага. Весь путь по сложному рельефу — надо либо подниматься, либо спускаться вниз. На пути есть смотровая площадка и несколько площадок для отдыха, беседка и пикниковая зона. По маршруту экотропы проводят экскурсию «Звон Машкинского ручья». Время в пути составит около часа. Адрес начала маршрута — Соколово-Мещерская улица, дом 31.

Теплый Стан: самая высокая точка Москвы

На территории ландшафтного заказника «Теплый Стан» оборудована экологическая тропа «У истоков рек». Она состоит из 11 участков с несколькими остановками. Посетители увидят овраги и балки, долину реки Очаковки, родник «Холодный», остановятся на Теплостанской возвышенности — самой высокой точке Москвы. Протяженность тропы составляет 4,2 километра. Для тех, кто захочет отдохнуть, есть скамейки. Начинается прогулка на улице Теплый Стан, напротив дома 7, а заканчивается — возле дома 2 на улице Академика Бакулева.

Битцевский лес: пасека, альпинарий и аптекарский огород

Природно-исторический парк «Битцевский лес» — один из крупнейших в Москве островов зелени. Тишина, родники, места для отдыха, уютные беседки — так выглядит Битца. Информационные стенды рассказывают о флоре и фауне природной территории.

Здесь есть экологическая тропа, которой могут воспользоваться слабовидящие посетители, — «Прикоснись к природе». Впрочем, там будет интересно всем. На маршруте — пасека, вольеры с животными, аптекарский огород с лекарственными травами, альпинарий. Для навигации есть информационные стенды, надписи дублируются шрифтом Брайля. По тропе проводят экскурсии, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Время в пути составит один час. Начало тропы — Новоясеневский тупик, дом 1.

Другой маршрут — историко-экологическая тропа, она начинается там же, где и первая. Посетители увидят водораздел двух рек, родник, благодаря информационным стендам познакомятся с гидрологией, узнают о животном мире, деревьях и травах Битцевского леса. По пути можно отдохнуть на скамейках и в беседках. В любое время года для организованных групп проводятся экскурсии на разные темы: о следах животных, первоцветах, голосах птиц, ботанические, связанные с историческим наследием.

Экологическая тропа в долине реки Битцы небольшая, ее протяженность — всего 600 метров. Она проходит вдоль левого берега реки и по территории памятника природы «Старый ельник в усадьбе Знаменское-Садки». Несмотря на краткость, маршрут насыщенный: предусмотрены 12 остановок, на которых экскурсовод расскажет, например, о реке Битце и ее заболоченной пойме с черноольшанником. Другие остановки — «Черная ольха», «Птицы», «Дуб черешчатый», «Грибы — Тридевятое царство», «Липа и рябина», «Болото, мхи», «Млекопитающие долины реки Битцы», «Лесная растительность», «Смешанный лес», «Ельник». На неспешную прогулку с осмотром достопримечательностей обычно уходит около 45 минут.

Все новости региона
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
Из аэропорта Сиэтла угнали самолет
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
90-летняя японка снимала автопортреты и прославилась (фото)
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами «Спартак» дома встретится с «Анжи», ЦСКА в Тюмени сыграет с «Енисеем», а «Ростов» примет на своем поле «Крылья Советов»
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь