Лес посреди Москвы: 14 мест, где можно побыть наедине с природой
Где в Москве, кроме зоопарка, живут бобры, белки, совы, горностаи и водоплавающие птицы? Mos.ru рассказывает о 14 экологических тропах на территории города.
Где в Москве, кроме зоопарка, живут бобры, белки, совы, горностаи и водоплавающие птицы? Mos.ru рассказывает о 14 экологических тропах на территории города.
Москва — один из самых зеленых мегаполисов мира. Даже в пределах МКАД есть множество мест, где можно остаться наедине с природой. Например, национальный парк «Лосиный остров», где посетители часто видят лосей в их естественной среде обитания. Самые красивые места особо охраняемых природных территорий бережно благоустроены — так, чтобы не навредить экологии. Благодаря этому у москвичей есть возможность с комфортом гулять по лесу или заболоченной речной долине, наблюдать за природой и изучать ее в практически первозданном виде. Рассказываем о 14 самых популярных экологических тропах столицы, 11 из которых были открыты совсем недавно.
Серебряный бор: тростниковое болото и Лемешевский дуб
Одно из самых популярных мест у москвичей — Серебряный бор. Привлекают не только его песчаные пляжи, бухты, сосны и возможность сыграть волейбол. Здесь растут лесные ягоды, живут совы, певчие птицы, зайцы, ласки, горностаи и, конечно, хозяйки здешних мест — белки.
В бору оборудованы две экологические тропы. Первая проходит вокруг Бездонного озера, захватывает пруд Копань и самое большое в Москве тростниковое болото. Длина маршрута — 1,2 километра, он доступен круглый год. На пляже № 2 можно увидеть фазанов и небольшую стаю домашних гусей.
Вторая тропа — «В гармонии с природой» — тоже начинается у Бездонного озера, но уходит в глубь соснового бора, а дальше — вдоль береговой линии искусственного острова. На противоположном берегу можно увидеть усадьбу
Еще одна достопримечательность — Лемешевский дуб, названный в честь оперного певца Сергея Лемешева. Серебряный бор был одним из любимых мест отдыха артиста. А чтобы обойти его целиком, можно потратить больше трех часов!
Покровское-Стрешнево: река Химка и бобровые хатки
Один из самых красивых видов природы в Москве — долина реки Химки. Она расположена в
Тропарёвский заказник: хвойный лес и весенние первоцветы
Ландшафтный заказник «Тропарёвский» открывает тропу протяженностью 2,7 километра. Маршрут проходит по лесу. Здесь есть специальные зоны «Обитатели леса», «Березовый лес», «Хвойный лес», «Памятник природы “Родник и лесной ручей в Тропарёве”». Маршрут начинается от улицы Академика Анохина (у дома 64), а заканчивается напротив дома 64 на Тропарёвской улице. По маршруту проводят обзорные экскурсии, а также тематические — «Зимующие птицы Москвы» и «Первоцветы».
Бирюлевский дендропарк: тропа здоровья
Бирюлевский дендропарк — одно из самых любимых мест отдыха жителей юга и
«Кузьминки-Люблино»: на неведомых дорожках
«Там, на неведомых дорожках» — экологическая тропа в
Тушинский парк: тропа Алёшкинского леса
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Куркино: животные из Красной книги и дикие орхидеи
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На территории парка обустроены три экологические тропы.
Первая — «Куркинское кольцо» длиной 1,6 километра — в Куркинской пойме. Она берет начало от церкви Иконы Владимирской Божьей Матери, проходит вдоль склона поймы по суходольному лугу, затем спускается вниз к Куркинскому шоссе. Далее вдоль реки Сходни, мимо мостика рыбака и родника, она понимается вверх через лес к памятнику жителям деревни Куркино — героям Великой Отечественной войны. На тропе есть специальные зоны отдыха, смотровые площадки, установлены скамейки и урны. Адрес начала маршрута — Новогорская улица, дом 37.
Вторая тропа (2,4 километра) пролегает в Захарьинской пойме. Это продолжение первого маршрута. Она начинается от родника, далее идет по крутому склону. На пути — берег Сходни, лес, смотровая площадка, с которой можно понаблюдать за птицами. Попасть на маршрут можно с Ландышевой улицы. Тропа частично приспособлена для маломобильных посетителей.
Вдоль Машкинского ручья пролегает третья тропа длиной 2,6 километра. Она начинается от Машкинского шоссе, делает поворот к пруду, уводит вдоль бровки крутого склона в глубину Машкинского оврага. Весь путь по сложному рельефу — надо либо подниматься, либо спускаться вниз. На пути есть смотровая площадка и несколько площадок для отдыха, беседка и пикниковая зона. По маршруту экотропы проводят экскурсию «Звон Машкинского ручья». Время в пути составит около часа. Адрес начала маршрута —
Теплый Стан: самая высокая точка Москвы
На территории ландшафтного заказника «Теплый Стан» оборудована экологическая тропа «У истоков рек». Она состоит из 11 участков с несколькими остановками. Посетители увидят овраги и балки, долину реки Очаковки, родник «Холодный», остановятся на Теплостанской возвышенности — самой высокой точке Москвы. Протяженность тропы составляет 4,2 километра. Для тех, кто захочет отдохнуть, есть скамейки. Начинается прогулка на улице Теплый Стан, напротив дома 7, а заканчивается — возле дома 2 на улице Академика Бакулева.
Битцевский лес: пасека, альпинарий и аптекарский огород
Здесь есть экологическая тропа, которой могут воспользоваться слабовидящие посетители, — «Прикоснись к природе». Впрочем, там будет интересно всем. На маршруте — пасека, вольеры с животными, аптекарский огород с лекарственными травами, альпинарий. Для навигации есть информационные стенды, надписи дублируются шрифтом Брайля. По тропе проводят экскурсии, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Время в пути составит один час. Начало тропы — Новоясеневский тупик, дом 1.
Другой маршрут —
Экологическая тропа в долине реки Битцы небольшая, ее протяженность — всего 600 метров. Она проходит вдоль левого берега реки и по территории памятника природы «Старый ельник в усадьбе Знаменское-Садки». Несмотря на краткость, маршрут насыщенный: предусмотрены 12 остановок, на которых экскурсовод расскажет, например, о реке Битце и ее заболоченной пойме с черноольшанником. Другие остановки — «Черная ольха», «Птицы», «Дуб черешчатый», «Грибы — Тридевятое царство», «Липа и рябина», «Болото, мхи», «Млекопитающие долины реки Битцы», «Лесная растительность», «Смешанный лес», «Ельник». На неспешную прогулку с осмотром достопримечательностей обычно уходит около 45 минут.