Лес посреди Москвы: 14 мест, где можно побыть наедине с природой

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Москва — один из самых зеленых мегаполисов мира. Даже в пределах МКАД есть множество мест, где можно остаться наедине с природой. Например, национальный парк «Лосиный остров», где посетители часто видят лосей в их естественной среде обитания. Самые красивые места особо охраняемых природных территорий бережно благоустроены — так, чтобы не навредить экологии. Благодаря этому у москвичей есть возможность с комфортом гулять по лесу или заболоченной речной долине, наблюдать за природой и изучать ее в практически первозданном виде. Рассказываем о 14 самых популярных экологических тропах столицы, 11 из которых были открыты совсем недавно.

Серебряный бор: тростниковое болото и Лемешевский дуб

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Одно из самых популярных мест у москвичей — Серебряный бор. Привлекают не только его песчаные пляжи, бухты, сосны и возможность сыграть волейбол. Здесь растут лесные ягоды, живут совы, певчие птицы, зайцы, ласки, горностаи и, конечно, хозяйки здешних мест — белки.

В бору оборудованы две экологические тропы. Первая проходит вокруг Бездонного озера, захватывает пруд Копань и самое большое в Москве тростниковое болото. Длина маршрута — 1,2 километра, он доступен круглый год. На пляже № 2 можно увидеть фазанов и небольшую стаю домашних гусей.

Вторая тропа — «В гармонии с природой» — тоже начинается у Бездонного озера, но уходит в глубь соснового бора, а дальше — вдоль береговой линии искусственного острова. На противоположном берегу можно увидеть усадьбу Троице-Лыково и барочную Троицкую церковь.

Еще одна достопримечательность — Лемешевский дуб, названный в честь оперного певца Сергея Лемешева. Серебряный бор был одним из любимых мест отдыха артиста. А чтобы обойти его целиком, можно потратить больше трех часов!

Покровское-Стрешнево: река Химка и бобровые хатки

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Один из самых красивых видов природы в Москве — долина реки Химки. Она расположена в северо-восточной части природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево». Начало экологическая тропа длиной 1,3 километра берет от родника «Царевна Лебедь», затем проходит вдоль реки. По мосткам идти легко и удобно, можно встретить многочисленных птиц и посмотреть на бобровые хатки. Информацию обо всех животных и птицах, обитающих здесь, можно прочесть на информационных стендах.

Тропарёвский заказник: хвойный лес и весенние первоцветы

Ландшафтный заказник «Тропарёвский» открывает тропу протяженностью 2,7 километра. Маршрут проходит по лесу. Здесь есть специальные зоны «Обитатели леса», «Березовый лес», «Хвойный лес», «Памятник природы “Родник и лесной ручей в Тропарёве”». Маршрут начинается от улицы Академика Анохина (у дома 64), а заканчивается напротив дома 64 на Тропарёвской улице. По маршруту проводят обзорные экскурсии, а также тематические — «Зимующие птицы Москвы» и «Первоцветы».

Бирюлевский дендропарк: тропа здоровья

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Бирюлевский дендропарк — одно из самых любимых мест отдыха жителей юга и юго-востока столицы. Вдоль Бирюлевского ручья оборудована тропа здоровья. Там есть две террасы с видом на Большой пруд, ручей и сосновый берег. На стендах можно прочитать о растениях вокруг пруда. Тропа приспособлена и для гостей с ограниченными возможностями здоровья. На нее можно попасть от входа напротив Педагогической улицы и от входа на Липецкой улице (у дома 22, корпуса 2).

«Кузьминки-Люблино»: на неведомых дорожках

«Там, на неведомых дорожках» — экологическая тропа в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Здесь посетителей научат разбираться в породах деревьев, расскажут о растениях, птицах и животных, обитающих в парке. Экскурсия для детей — с элементами квеста. На тропе установлены скамейки, мебель из бревен, беседки, информационные щиты, кормушки для птиц и белок.

Тушинский парк: тропа Алёшкинского леса

В природно-историческом парке «Тушинский» экологическая тропа Алёшкинского леса длиной 2,3 километра пролегает мимо Весеннего озера, детской и спортивной площадок, мемориала летчикам. Здесь есть информационные стенды. Кроме того, можно записаться на занятия и экскурсии. Тропа приспособлена для маломобильных гостей. Начало маршрута — у дома 18 на улице Вилиса Лациса, у детской площадки.

Куркино: животные из Красной книги и дикие орхидеи

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В Северо-Западном округе расположился ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркине». Природный парк протянулся на 5,5 километра вдоль реки. Там можно увидеть порядка 700 видов растений. 37 из них, а также 80 видов животных — обитателей заказника включены в Красную книгу Москвы. А еще здесь можно увидеть самую крупную в городе популяцию дикорастущих орхидей. Добраться в заказник можно на автобусах от станций метро «Сходненская» и «Планерная».

На территории парка обустроены три экологические тропы.

Первая — «Куркинское кольцо» длиной 1,6 километра — в Куркинской пойме. Она берет начало от церкви Иконы Владимирской Божьей Матери, проходит вдоль склона поймы по суходольному лугу, затем спускается вниз к Куркинскому шоссе. Далее вдоль реки Сходни, мимо мостика рыбака и родника, она понимается вверх через лес к памятнику жителям деревни Куркино — героям Великой Отечественной войны. На тропе есть специальные зоны отдыха, смотровые площадки, установлены скамейки и урны. Адрес начала маршрута — Новогорская улица, дом 37.

Вторая тропа (2,4 километра) пролегает в Захарьинской пойме. Это продолжение первого маршрута. Она начинается от родника, далее идет по крутому склону. На пути — берег Сходни, лес, смотровая площадка, с которой можно понаблюдать за птицами. Попасть на маршрут можно с Ландышевой улицы. Тропа частично приспособлена для маломобильных посетителей.

Вдоль Машкинского ручья пролегает третья тропа длиной 2,6 километра. Она начинается от Машкинского шоссе, делает поворот к пруду, уводит вдоль бровки крутого склона в глубину Машкинского оврага. Весь путь по сложному рельефу — надо либо подниматься, либо спускаться вниз. На пути есть смотровая площадка и несколько площадок для отдыха, беседка и пикниковая зона. По маршруту экотропы проводят экскурсию «Звон Машкинского ручья». Время в пути составит около часа. Адрес начала маршрута — Соколово-Мещерская улица, дом 31.

Теплый Стан: самая высокая точка Москвы

На территории ландшафтного заказника «Теплый Стан» оборудована экологическая тропа «У истоков рек». Она состоит из 11 участков с несколькими остановками. Посетители увидят овраги и балки, долину реки Очаковки, родник «Холодный», остановятся на Теплостанской возвышенности — самой высокой точке Москвы. Протяженность тропы составляет 4,2 километра. Для тех, кто захочет отдохнуть, есть скамейки. Начинается прогулка на улице Теплый Стан, напротив дома 7, а заканчивается — возле дома 2 на улице Академика Бакулева.

Битцевский лес: пасека, альпинарий и аптекарский огород

Природно-исторический парк «Битцевский лес» — один из крупнейших в Москве островов зелени. Тишина, родники, места для отдыха, уютные беседки — так выглядит Битца. Информационные стенды рассказывают о флоре и фауне природной территории.

Здесь есть экологическая тропа, которой могут воспользоваться слабовидящие посетители, — «Прикоснись к природе». Впрочем, там будет интересно всем. На маршруте — пасека, вольеры с животными, аптекарский огород с лекарственными травами, альпинарий. Для навигации есть информационные стенды, надписи дублируются шрифтом Брайля. По тропе проводят экскурсии, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Время в пути составит один час. Начало тропы — Новоясеневский тупик, дом 1.

Другой маршрут — историко-экологическая тропа, она начинается там же, где и первая. Посетители увидят водораздел двух рек, родник, благодаря информационным стендам познакомятся с гидрологией, узнают о животном мире, деревьях и травах Битцевского леса. По пути можно отдохнуть на скамейках и в беседках. В любое время года для организованных групп проводятся экскурсии на разные темы: о следах животных, первоцветах, голосах птиц, ботанические, связанные с историческим наследием.