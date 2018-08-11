Андрей Травников: «Впереди — строительство знаковых спортивных объектов»

11 августа руководитель региона обратился с приветственным словом к спортсменам, сторонникам активного образа жизни, собравшимся на Михайловской набережной: «Поздравляю всех с праздником, с Днем физкультурника! Но, в первую очередь, я думаю, что от имени всех собравшихся здесь, я поздравлю тех людей, для кого этот праздник является профессиональным, для кого спорт, физкультура — это не просто профессия, а дело жизни: тренеров, наставников, преподавателей, инструкторов, методистов, организаторов, спортсменов, общественников. Всех тех людей, которые помогают нам выйти в люди, стать мастерами, стать здоровыми, сильными, уверенными в себе. Уважаемые спортсмены, физкультурники — с праздником вас!».

Андрей Травников напомнил, что впереди — много работы. Это и строительство знаковых спортивных объектов в городе и области, это и популяризация физкультуры и спорта. Это подготовка новых чемпионов, а также формирование у жителей Новосибирской области устойчивой любви к активному, здоровому образу жизни, к ответственному отношению к своей жизни, для того, чтобы наш регион стал по настоящему здоровым и умным.

Главе области была представлена работа площадки силовых дисциплин: кроссфита, армреслинга, гиревого спорта, воркаута, тяжелой атлетики.

Напомним, что в Новосибирской области работает большое количество спортивных учреждений и уникальных школ, воспитавших прославленных спортсменов. Наши атлеты с честью представляют регион на самом высоком уровне, выигрывают для страны медали чемпионатов, Олимпийских и Сурдлимпийских игр. Широко развит в регионе любительский спорт. Проводятся спартакиады на уровне муниципальных образований. Многие организации и предприятия реализуют собственные спортивные проекты.

Правительство Новосибирской области будет и дальше предпринимать серьёзные усилия, чтобы как можно больше людей всех возрастов приходили на стадионы и в спортзалы, организовывались новые кружки и секции для ребят. В регионе продолжается работа по созданию спортивной инфраструктуры, строительству новых объектов и проведению крупных соревнований.

Справка

В России день физкультурника традиционно отмечается во вторую субботу августа. История праздника уходит корнями в советские годы — официально Всесоюзный день физкультурника был учрежден постановлением Совета народных комиссаров от 16 июня 1939 года. Современный День физкультурника отмечается на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года. За свою историю праздник стал действительно всенародным: его считают своим профессиональные спортсмены, тренеры, воспитанники и преподаватели детских спортивных школ и центров, специалисты различных направлений в области физической культуры и спорта, все, кто ведет активный образ жизни, занимается физкультурой или же просто причисляет себя к спортивным болельщикам. В последние годы местом массового празднования Дня физкультурника в Новосибирске стала Михайловская набережная Оби. В этом году участникам празднества была представлена разнообразная спортивно-развлекательная программа для любителей активного образа жизни всех возрастов. Новосибирцы и гости города получили возможность познакомиться с самыми разными видами спорта, увидеть показательные выступления спортсменов, лично попробовать себя в том или ином состязании.