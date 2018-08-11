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12:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

Теплая погода задержится в Красноярске еще на неделю

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю.

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Летняя жара задержится в Красноярске еще на неделю. По данным синоптиков, тепло в городе будет до 20 августа.

Так, 12 августа в городе будет жарко. Днем воздух прогреется до + 31. Возможен дождь, местами грозы. С осадков начнется и предстоящая неделя. В понедельник и вторник (13 и 14 августа) синоптики прогнозируют дожди. При этом в дневное время в среднем будет до +25 градусов. Немного похолодает в среду, 15 августа. В этот день будет всего + 20. Однако уже в четверг, 16 августа, в краевой центр вновь вернется тепло. В среднем будет до +29 градусов. Такая погода продержится до 20 августа.

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