Теплая погода задержится в Красноярске еще на неделю

Так, 12 августа в городе будет жарко. Днем воздух прогреется до + 31. Возможен дождь, местами грозы. С осадков начнется и предстоящая неделя. В понедельник и вторник (13 и 14 августа) синоптики прогнозируют дожди. При этом в дневное время в среднем будет до +25 градусов. Немного похолодает в среду, 15 августа. В этот день будет всего + 20. Однако уже в четверг, 16 августа, в краевой центр вновь вернется тепло. В среднем будет до +29 градусов. Такая погода продержится до 20 августа.