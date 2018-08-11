В Новосибирск привезли самых ядовитых пауков в мире

Птицееды, тарантулы, прыгуны… Заниматься разведением редких видов членистоногих Павел начал несколько лет назад: вдохновил фильм о супергерое Человеке-пауке. С тех пор в коллекции арахнолога — сорок видов опасных хищников.

Павел Михайлов, арахнолог: «Есть пауки крайне ядовитые, опасные, а есть такие, что укусят — как пчела укусила, и ничего страшного. Как домашние животные. Это сейчас модно считается».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jq26kmTfkq0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мороз по коже от одного только вида. Размером с человеческую ладонь, к примеру, птицееды быстро бегают и могут без труда атаковать домашних — собаку или кота. Самый опасный экспонат — знаменитая Черная вдова: на фоне остальных выглядит безобидно, но укус смертельно опасен.

Яна Супруненко, корреспондент: «По своей природе пауки — эгоисты: у них нет ни памяти, ни привязанности к семье. Идеальные домашние животные — кормить их можно раз в неделю, а некоторые особи и вовсе питаются раз в несколько лет».

В ход идут насекомые, тараканы, мыши и всё, что соизмеримо с размерами особи. Примечательно: все экспонаты выставки — обитатели тропических широт. По словам специалистов, в Сибири героям ночных кошмаров и фобий не выжить даже летом: обязательные условия — максимальная влажность воздуха и тепло.

Андрей Мугако, научный сотрудник Новосибирского краеведческого музея природы: «Кажется, что пауки противные, отвратительные, и многие так считают. На самом деле, если приглядеться, мы увидим, что пауки очень интересные существа, и выставка как раз позволяет это понять».