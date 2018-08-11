После холодных выходных в Омск вернется 27-градусная жара
Похолодание, испортившее омичам выходные, будет недолгим. С понедельника погода наладится.
Похолодание, испортившее омичам выходные, будет недолгим. С понедельника погода наладится.
По прогнозу
В понедельник, 13 августа, температура начнет повышаться. Днем обещают до +23 градусов. Осадки прекратятся.
А вот во вторник, 14 августа, в регион вернется жара: потеплеет до +27 градусов. Днем местами по региону ожидается кратковременный дождь и гроза.