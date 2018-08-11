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10:42 (мск), источник: Om1.ru

После холодных выходных в Омск вернется 27-градусная жара

Похолодание, испортившее омичам выходные, будет недолгим. С понедельника погода наладится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Om1.ru

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, воскресенье, 12 августа, будет прохладным: ожидается от +13 до +18 градусов. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью может похолодать до +3, возможен дождь и туман.

В понедельник, 13 августа, температура начнет повышаться. Днем обещают до +23 градусов. Осадки прекратятся.

А вот во вторник, 14 августа, в регион вернется жара: потеплеет до +27 градусов. Днем местами по региону ожидается кратковременный дождь и гроза.

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