Жители большинства регионов России смогут наблюдать частное затмение Солнца
Жители большинства регионов России смогут наблюдать частное затмение Солнца — Москва 24.
Жители большинства регионов России смогут наблюдать частное затмение Солнца — Москва 24.
В субботу, 11 августа, жители северных районов России и Сибири смогут наблюдать частное затмение Солнца, сообщает
Начнется это необычное явление в 11:02 по московскому времени в Атлантическом океане неподалеку от канадского полуострова Лабрадор. Затем его можно будет наблюдать в Гренландии и Исландии, а уже после — в северной Европе.
В 11:40 полутень Луны вступит на территорию России, двигаясь от Мурманской области на
Увидеть затмение смогут жители большинства территорий РФ кроме