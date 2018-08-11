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10:05 (мск), источник: m24.ru

Жители большинства регионов России смогут наблюдать частное затмение Солнца

Жители большинства регионов России смогут наблюдать частное затмение Солнца — Москва 24.

В субботу, 11 августа, жители северных районов России и Сибири смогут наблюдать частное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Начнется это необычное явление в 11:02 по московскому времени в Атлантическом океане неподалеку от канадского полуострова Лабрадор. Затем его можно будет наблюдать в Гренландии и Исландии, а уже после — в северной Европе.

В 11:40 полутень Луны вступит на территорию России, двигаясь от Мурманской области на юго-восток. Максимальная фаза затмения наступит в 12:46.

Увидеть затмение смогут жители большинства территорий РФ кроме юго-западных районов, где Луна пройдет на небе мимо Солнца. На Чукотке и Камчатке Солнце успеет зайти за горизонт.

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07:27 (мск)© Ньюстюб
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