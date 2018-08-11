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10:49 (мск), источник: Российская газета

Списать дипломную работу в вузе станет невозможно

Студенческие дипломные работы в вузах могут начать массово проверять с помощью антиплагиата.

Как заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, это «очень хороший показатель, который предложили коллеги из Рособрнадзора».

— Мы же с диссертациями это умеем делать, давайте и с дипломами сделаем. Доля несамостоятельно написанных работ сразу покажет, насколько серьезно университет работает со своими студентами, — подчеркнул он.

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Идею в вузовском сообществе обсуждают не один год. В интернете полно объявлений типа «курсовая на заказ, поможем с дипломом». Средний ценник — от девяти тысяч рублей, а заявки принимаются 24 часа в сутки. Готовую работу на любую тему привезут «уже завтра». При этом списать чужие мысли из интернета студент может и без посторонней помощи, а многие преподаватели закрывают на все глаза. Что делать?

— Ведущие вузы самостоятельно устанавливают системы антиплагиата и обязывают студентов «прогонять» через них не только дипломные работы, но и курсовые. С каждым годом такие системы становятся все более совершенными: точно показывают, откуда был взят тот или иной отрывок, подсчитывают процент цитирования. По итогам проверки студент получает справку. Она же отправляется в учебную часть и научному руководителю. Такая практика есть не только в Москве, но и, например, в Томске, Новосибирске, других городах, — говорит директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. — В Высшей школе экономики дипломная работа допускается до защиты только при условии, что 85 процентов текста оригинальные. Даже доля самоцитирования — то есть дублирования своей же статьи — не должна превышать 30 процентов. Были прецеденты, когда списанные работы до защиты не допускались. Однако такие жесткие правила действуют далеко не во всех вузах.

Эксперты уверены: если получение госаккредитации будет зависеть в том числе и от качества дипломов, вуз будет тщательнее следить за самостоятельной работой студентов.

Вопрос только в том, как все организовать. Подключить всех к единой системе антиплагиата? Или пусть каждый университет использует собственную? Кто будет платить? Дискуссия продолжается… Есть еще момент: сейчас вузы не обязаны выкладывать выпускные работы студентов в открытый доступ. Это может стать проблемой.

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— Цифровизация позволяет определять качество нашей вузовской работы. И тут, конечно, нужен антиплагиат. Но не только. Сегодня мы ставим вопрос, чтобы все магистерские диссертации были в свободном доступе для любого читателя. Это легко создать. И когда все в публичном поле, когда просматривается со всех сторон, это так или иначе будет вести к повышению качества работы учебного заведения, — считает ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

При этом антиплагиат — далеко не единственный критерий, по которому предлагается оценивать качество высшего образования. В Рособрнадзоре рассказали, что ведомство поддерживает желание профессионального сообщества совершенствовать модель государственной аккредитации. Однако любой новый подход к ней должен обеспечивать равенство всех вузов перед законом.

Законопроект, который, с одной стороны, запрещает рекламу «дипломов на заказ», а с другой — обязывает вузы публиковать в интернете выпускные работы магистров и специалистов, проходил общественные обсуждения еще в прошлом году. И только месяц назад Госдума приняла в первом чтении поправки в Закон «О рекламе». Для юрлиц услуги по подготовке выпускных работ и диссертаций могут вылиться в штраф до 50 тысяч рублей, а для физлиц — до 2,5 тысячи.

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