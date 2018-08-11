В Сочи автолюбитель переделал сплошную разметку «под себя»
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Житель Сочи закрасил часть дорожной разметки, превратив сплошную линию в прерывистую. Видео опубликовано в аккаунте Krasnodar.pro в Instagram.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Житель Сочи закрасил часть дорожной разметки, превратив сплошную линию в прерывистую. Видео опубликовано в аккаунте Krasnodar.pro в Instagram.
Ролик сняли в ночь на 10 августа.
Часть пользователей осудила автолюбителя за самовольную перекраску, однако некоторые поддержали мужчину и отметили, что только так можно бороться с дорожниками, «рисующими разметку без всякой логики».