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10:26 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи автолюбитель переделал сплошную разметку «под себя»

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Житель Сочи закрасил часть дорожной разметки, превратив сплошную линию в прерывистую. Видео опубликовано в аккаунте Krasnodar.pro в Instagram.

Ролик сняли в ночь на 10 августа.

Часть пользователей осудила автолюбителя за самовольную перекраску, однако некоторые поддержали мужчину и отметили, что только так можно бороться с дорожниками, «рисующими разметку без всякой логики».

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