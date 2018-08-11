В Челябинской области выбрали спортсменов столетия

На торжественном мероприятии глава региона вручил награды «Лучшим спортсменам столетия». Ими стали единственная в истории конькобежного спорта 6-кратная олимпийская чемпионка, «уральская молния» Лидия Скобликова, 11-кратный чемпион мира, биатлонист Александр Тихонов, 8-кратный чемпион мира по хоккею Сергей Макаров, 5-кратная чемпионка мира в эстафете, 2-кратная чемпионка мира по летнему биатлону Светлана Ишмуратова и 2-кратный чемпион мира, обладатель Суперкубка мира по гандболу Валерий Гопин.