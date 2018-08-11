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11:59 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области выбрали спортсменов столетия

Накануне Дня физкультурника и 100-летия физкультурного движения в России губернатор Челябинской области провел прием, на котором поздравили выдающихся спортсменов региона, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На торжественном мероприятии глава региона вручил награды «Лучшим спортсменам столетия». Ими стали единственная в истории конькобежного спорта 6-кратная олимпийская чемпионка, «уральская молния» Лидия Скобликова, 11-кратный чемпион мира, биатлонист Александр Тихонов, 8-кратный чемпион мира по хоккею Сергей Макаров, 5-кратная чемпионка мира в эстафете, 2-кратная чемпионка мира по летнему биатлону Светлана Ишмуратова и 2-кратный чемпион мира, обладатель Суперкубка мира по гандболу Валерий Гопин.

«Челябинская область подарила стране и миру множество славных спортивных имен. На счету южноуральских спортсменов десятки тысяч наград национального и мирового достоинства. Некоторые наши населённые пункты стали известны в море только лишь по тому, что вы там родились» — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, обращаясь к выдающимся спортсменам региона.

Легендам южноуральского cпорта вручили специально изготовленный мастерами Златоуста приз из натуральных уральских камней — кварцита и горного хрусталя.

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