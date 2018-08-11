Молдавские туристы не могут выехать из страны — сбой на стороне Украины
На КПП «Паланка» на выезде из страны сохраняются огромные очереди.
На КПП «Паланка» на выезде из страны сохраняются огромные очереди.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Продолжает оставаться напряженной ситуация на КПП «Паланка-Маяки-Удобное», где с утра субботы образовалась огромная очередь из более чем сотни машин
По сообщению Пограничной полиции Молдовы, к девяти часам утра очередь сократилась почти вдвое, однако возможности проехать все еще ожидали не менее 60 автомобилей. Ситуацию осложняют пробки на пункте пересечения
Пограничники сообщают, что ситуация находится под контролем, а семьи с детьми до трех лет могут пройти контроль без очереди.
Информационная система таможенной службы Украины отказала утром в субботу в четвертом часу утра. Работоспособность системы восстанавливается.