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11:08 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские туристы не могут выехать из страны — сбой на стороне Украины

На КПП «Паланка» на выезде из страны сохраняются огромные очереди.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Продолжает оставаться напряженной ситуация на КПП «Паланка-Маяки-Удобное», где с утра субботы образовалась огромная очередь из более чем сотни машин из-за сбоя на украинской стороне.

По сообщению Пограничной полиции Молдовы, к девяти часам утра очередь сократилась почти вдвое, однако возможности проехать все еще ожидали не менее 60 автомобилей. Ситуацию осложняют пробки на пункте пересечения Тудора-Староказачье.

Пограничники сообщают, что ситуация находится под контролем, а семьи с детьми до трех лет могут пройти контроль без очереди.

Информационная система таможенной службы Украины отказала утром в субботу в четвертом часу утра. Работоспособность системы восстанавливается.

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