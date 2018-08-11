В школах могут передвинуть время начала занятий
Главное управление образования, молодежи и спорта (ГУОМС) муниципия Кишинева рассматривает возможность изменения расписания уроков после проведения исследования, показавшего, что
Главное управление образования, молодежи и спорта (ГУОМС) муниципия Кишинева рассматривает возможность изменения расписания уроков после проведения исследования, показавшего, что
В то же время обращается внимание на то, что перенос времени начала уроков приведет к переносу времени их окончания и, таким образом, возможности учащиеся для посещения внеурочных мероприятий будут ограничены, передает IPN.
Исследование проведено в 145 начальных и средних учебных заведениях, первого и второго циклов муниципия Кишинева, которые посещают свыше 80 тысяч учащихся.
Согласно исследованию, в 111 учебных заведениях города Кишинева, в которых занимаются 71,5 тысячи учащихся, 23,9 тысячи детей добираются до школы на общественном транспорте, а 15,1 тысячи — на собственном транспорте.
ГУОМС обращает также внимание на то, что изменение расписания звонков сокращает время на подготовку домашних заданий.