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11:06 (мск), источник: Noi.md

В школах могут передвинуть время начала занятий

Главное управление образования, молодежи и спорта (ГУОМС) муниципия Кишинева рассматривает возможность изменения расписания уроков после проведения исследования, показавшего, что из-за загруженности пассажирского транспорта учащиеся постоянно опаздывают на уроки.

Источник: Noi.md

В то же время обращается внимание на то, что перенос времени начала уроков приведет к переносу времени их окончания и, таким образом, возможности учащиеся для посещения внеурочных мероприятий будут ограничены, передает IPN.

Исследование проведено в 145 начальных и средних учебных заведениях, первого и второго циклов муниципия Кишинева, которые посещают свыше 80 тысяч учащихся. Из-за загруженности транспорта, а также по другим причинам свыше трех тысяч учащихся постоянно опаздывают на уроки, а около пяти тысяч учащихся приходят в школу намного раньше до начала занятий. В 35 учебных заведениях уроки начинаются в 08.00 часов, в 22 — в 08.15, а в 83 — в 08.30 часов, а в отдельных учебных заведениях уроки начинаются в 08.20, 08.45, 09.00 и, соответственно, в 10.00 часов.

Согласно исследованию, в 111 учебных заведениях города Кишинева, в которых занимаются 71,5 тысячи учащихся, 23,9 тысячи детей добираются до школы на общественном транспорте, а 15,1 тысячи — на собственном транспорте.

ГУОМС обращает также внимание на то, что изменение расписания звонков сокращает время на подготовку домашних заданий.

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 В школах могут передвинуть время начала занятий
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