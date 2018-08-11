В школах могут передвинуть время начала занятий

В то же время обращается внимание на то, что перенос времени начала уроков приведет к переносу времени их окончания и, таким образом, возможности учащиеся для посещения внеурочных мероприятий будут ограничены, передает IPN.

Исследование проведено в 145 начальных и средних учебных заведениях, первого и второго циклов муниципия Кишинева, которые посещают свыше 80 тысяч учащихся. Из-за загруженности транспорта, а также по другим причинам свыше трех тысяч учащихся постоянно опаздывают на уроки, а около пяти тысяч учащихся приходят в школу намного раньше до начала занятий. В 35 учебных заведениях уроки начинаются в 08.00 часов, в 22 — в 08.15, а в 83 — в 08.30 часов, а в отдельных учебных заведениях уроки начинаются в 08.20, 08.45, 09.00 и, соответственно, в 10.00 часов.