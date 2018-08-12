Самая длинная в Москве: когда откроется «Всепогорка» в парке «Сокольники»
Кататься на тюбингах можно будет по склону длиной 200 метров.
Кататься на тюбингах можно будет по склону длиной 200 метров.
«Всепогорка» — самая длинная в Москве горка для катания на тюбингах — откроется в парке «Сокольники» до конца августа. Сейчас здесь заканчивают благоустройство.
На обновленной горке появятся траволаторы, на которых посетители смогут подъехать к стартовой площадке. Подъемники сделаны из надежных материалов и защищены от климатических и механических воздействий, поэтому работать они будут все сезоны — как зимой, так и летом. Скорость перемещения от стартовой до конечной точки — 0,7 метра в секунду.