Самая длинная в Москве: когда откроется «Всепогорка» в парке «Сокольники»

«Всепогорка» — самая длинная в Москве горка для катания на тюбингах — откроется в парке «Сокольники» до конца августа. Сейчас здесь заканчивают благоустройство.

Длина склона «Всепогорки» достигает 200 метров, высота — более 12 метров. Специальное покрытие английского производства устойчиво к переменам погоды и к механическим повреждениям, поэтому работать «Всепогорка» будет круглый год.

Длина склона «Всепогорки» достигает 200 метров, высота — более 12 метров. Специальное покрытие английского производства устойчиво к переменам погоды и к механическим повреждениям, поэтому работать «Всепогорка» будет круглый год.

На обновленной горке появятся траволаторы, на которых посетители смогут подъехать к стартовой площадке. Подъемники сделаны из надежных материалов и защищены от климатических и механических воздействий, поэтому работать они будут все сезоны — как зимой, так и летом. Скорость перемещения от стартовой до конечной точки — 0,7 метра в секунду.