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08:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Самая длинная в Москве: когда откроется «Всепогорка» в парке «Сокольники»

Кататься на тюбингах можно будет по склону длиной 200 метров.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Всепогорка» — самая длинная в Москве горка для катания на тюбингах — откроется в парке «Сокольники» до конца августа. Сейчас здесь заканчивают благоустройство.

Длина склона «Всепогорки» достигает 200 метров, высота — более 12 метров. Специальное покрытие английского производства устойчиво к переменам погоды и к механическим повреждениям, поэтому работать «Всепогорка» будет круглый год.

На обновленной горке появятся траволаторы, на которых посетители смогут подъехать к стартовой площадке. Подъемники сделаны из надежных материалов и защищены от климатических и механических воздействий, поэтому работать они будут все сезоны — как зимой, так и летом. Скорость перемещения от стартовой до конечной точки — 0,7 метра в секунду.

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