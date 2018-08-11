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12:55 (мск), источник: АиФ Уфа

В центре Уфы из-за испытаний на неделю отключат горячую воду

В центре Уфы с 13 по 19 августа из-за гидравлических испытаний теплосетей не будет горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.

«Уфимские инженерные сети» информируют жителей Уфы, что с 00.00 13 августа до 24.00 19 августа будут проводиться гидравлические испытания теплотрассы. На время их проведения будет отключено ГВС от котельной № 39 по ул. Бакунина, 4.

В результате без горячей воды останутся здания и дома по следующим адресам: Муниципальные жилые дома — ул. Гафури, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 19/1, 21, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 101, 103, 105; ул. Гоголя, 53, 57; ул. Пушкина, 35/3;ул. Аксакова, 58/1, 60, 62; ул. Коммунистическая, 14, 16; ул. Нуриманова, 1/1; ул. Султанова, 8, 24; ул. Чернышевского, 14/1; ул. Красина, 13, 13/1, 13/3, 15, 19; ул. Зенцова, 85/1, корп.20.

Ведомственные жилые дома — ул. Гафури, 19/2, 54, 105/1; ул. К. Маркса, 20, 49/1; ул. Коммунистическая, 19/1; ул. Гоголя, 53/1, 53/2, 63, 72, 79; ул. Чернышевского, 7, 28; ул. Достоевского, 29; ул. Аксакова, 54, 56, 58, 58/1.

Лечебные учреждения — РДКБ ул. Достоевского, 14; РПЦ ул. Чернышевского, 41; ул. Гафури, 74; РКГВВ ул. К. Маркса, 31; поликлиника № 44 ул. Аксакова, 72; Детская поликлиника № 6 ул. Аксакова, 62.

Дошкольные учреждения — детсад № 14 ул. Гафури, 21/1; детсад № 255 ул. Красина, 13/2; детсад № 185 ул. Гоголя, 70.

Учебные учреждения — школа № 35 ул. Гафури, 7; Башкирский лицей № 2 ул. Гафури, 103; гимназия № 91 ул. Красина, 33, СПО К и И РБ БХК им. Нурыева ул. Свердлова, 38; ГУ ШВСМ РБ ул. Султанова, 24/1; БГМУ ул. Беломорская, 28; БГПУ ул. Чернышевского, 25/1; УФСКН РФ по РБ ул. Гоголя, 47; ДОУ ул. Чернышевского, 5.

Другие учреждения и ведомства — ул. Пушкина, 42, 33/2, 35/2; ул. Гафури, 9/1, 11, 21/2, 77; ул. Красина, 19, 21, 52, 62; ул. Аксакова, 95; ул. Зенцова, 70; ул. Коммунистическая, 29; ул. К. Маркса, 20, 20/1, 35а, 37, 51/1; ул. Гоголя, 58, 59, 60, 60/1, 62; ул. Ленина, 7; ул. Чернышевского, 75, 82.

Уфимские инженерные сети приносят извинения жителям за временные неудобства.

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