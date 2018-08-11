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12:18 (мск), источник: Piter.tv

В Петербурге перекроют два съезда

На транспортной развязке КАД на пересечении с Московским шоссе перекроют съезды № 4 и № 6. Об этом сообщает «Росбалт».

Ограничения связаны с ремонтными работами по устранению колейности с заменой гидроизоляции.

Съезды будут недоступны с 14 по 28 августа.

Напомним, с понедельника, 13 августа, по 22 августа закроют два съезда на развязке с Выборгским шоссе.

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