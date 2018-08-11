В Петербурге перекроют два съезда
На транспортной развязке КАД на пересечении с Московским шоссе перекроют съезды № 4 и № 6. Об этом сообщает «Росбалт».
На транспортной развязке КАД на пересечении с Московским шоссе перекроют съезды № 4 и № 6. Об этом сообщает «Росбалт».
Ограничения связаны с ремонтными работами по устранению колейности с заменой гидроизоляции.
Съезды будут недоступны с 14 по 28 августа.
Напомним, с понедельника, 13 августа, по 22 августа закроют два съезда на развязке с Выборгским шоссе.