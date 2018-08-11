В Кишиневе появился свой Маленький принц

В Кишиневе в парке Валеа Морилор был торжественно открыт мини-памятник Маленькому принцу. Бронзовая статуэтка была установлен на ограждении озера Валеа Морилор, передает diez.md.

Вместо утраченного декоративного шара появился астероид B612 и его житель — Маленький принц.

Таким образом, Кишинев обзавелся еще одной туристической достопримечательностью размером с планету, пусть даже и столь крошечной. Высота скульптуры всего 11 сантиметров, а размер планеты, на которой стоит статуэтка и того меньше — 5 см.