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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кишиневе появился свой Маленький принц

Столица обзавелась еще одной достопримечательностью, правда очень крошечной.

В Кишиневе в парке Валеа Морилор был торжественно открыт мини-памятник Маленькому принцу. Бронзовая статуэтка была установлен на ограждении озера Валеа Морилор, передает diez.md.

Вместо утраченного декоративного шара появился астероид B612 и его житель — Маленький принц.

Таким образом, Кишинев обзавелся еще одной туристической достопримечательностью размером с планету, пусть даже и столь крошечной. Высота скульптуры всего 11 сантиметров, а размер планеты, на которой стоит статуэтка и того меньше — 5 см.

Памятник найти несложно: двигаясь от пляжа в сторону каскадной лестницы, с главной улицы парка (улицы Георге Александреску) сразу после моста спускайтесь на пешеходную дорожку, идущую вдоль ограды. Сосчитайте шарики на ограде — Маленький Принц будет ждать на 23-м (если считать от моста).

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