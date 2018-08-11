В Кишиневе появился свой Маленький принц
Столица обзавелась еще одной достопримечательностью, правда очень крошечной.
Столица обзавелась еще одной достопримечательностью, правда очень крошечной.
В Кишиневе в парке Валеа Морилор был торжественно открыт
Вместо утраченного декоративного шара появился астероид B612 и его житель — Маленький принц.
Таким образом, Кишинев обзавелся еще одной туристической достопримечательностью размером с планету, пусть даже и столь крошечной. Высота скульптуры всего 11 сантиметров, а размер планеты, на которой стоит статуэтка и того меньше — 5 см.
Памятник найти несложно: двигаясь от пляжа в сторону каскадной лестницы, с главной улицы парка (улицы Георге Александреску) сразу после моста спускайтесь на пешеходную дорожку, идущую вдоль ограды. Сосчитайте шарики на ограде — Маленький Принц будет ждать на 23-м (если считать от моста).