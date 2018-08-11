Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Как смерть перечеркнула планы Степаненко
Кайли Дженнер отпраздновала совершеннолетие (фото)
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
СМИ: «Галатасарай» интересуется Дзюбой
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
Степаненко может не получить денег: Она не жила с мужем
Утонула в цветах: Ротару удивила внешностью - СМИ
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
12:13 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся шесть трамвайных маршрутов

В Екатеринбурге с 11 по 13 августа будет изменено направление шести трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на улице Красноуральской, сообщает официальный портал города.

На время проведения работ будет перекрыто движение рельсового транспорта от улицы Синяева до Нагорной.

В этой связи трамваи № 1 будет идти от Вторчермета к Западному депо; № 2 — от Фрезеровщиков через Космонавтов, Луначарского, Ленина, Верх-Исетский бульвар к станции ВИЗ. Маршрут трамваи № 3 перенаправлен от ЦПКиО по Луначарского, Челюскинцев, Московской, Белореченской с заходом в Западное депо и далее по Белореченской, Радищева к ЦПКиО.

Маршрут № 11 пройдет от Зеленого острова по Татищева, Ленина, Луначарского к ЦПКиО; № 21 — от ЦПКиО через Куйбышева, Радищева, Белореченскую в Западное депо и далее по Белореченской, Московской, Челюскинцев в ЦПКиО; № 19 — от Машиностроителей по Бебеля и Халтурина к станции ВИЗ.

Все новости региона
 Екатеринбургская епархия потребовала
Презентованный свердловскому
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
СМИ: Греция отзывает посла из Москвы
Немец позвонил в полицию и попросил спасти его от белки
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь