В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся шесть трамвайных маршрутов
В Екатеринбурге с 11 по 13 августа будет изменено направление шести трамвайных маршрутов
В Екатеринбурге с 11 по 13 августа будет изменено направление шести трамвайных маршрутов
На время проведения работ будет перекрыто движение рельсового транспорта от улицы Синяева до Нагорной.
В этой связи трамваи № 1 будет идти от Вторчермета к Западному депо; № 2 — от Фрезеровщиков через Космонавтов, Луначарского, Ленина,
Маршрут № 11 пройдет от Зеленого острова по Татищева, Ленина, Луначарского к ЦПКиО; № 21 — от ЦПКиО через Куйбышева, Радищева, Белореченскую в Западное депо и далее по Белореченской, Московской, Челюскинцев в ЦПКиО; № 19 — от Машиностроителей по Бебеля и Халтурина к станции ВИЗ.