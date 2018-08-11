В Екатеринбурге из-за ремонта путей изменятся шесть трамвайных маршрутов

На время проведения работ будет перекрыто движение рельсового транспорта от улицы Синяева до Нагорной.

В этой связи трамваи № 1 будет идти от Вторчермета к Западному депо; № 2 — от Фрезеровщиков через Космонавтов, Луначарского, Ленина, Верх-Исетский бульвар к станции ВИЗ. Маршрут трамваи № 3 перенаправлен от ЦПКиО по Луначарского, Челюскинцев, Московской, Белореченской с заходом в Западное депо и далее по Белореченской, Радищева к ЦПКиО.