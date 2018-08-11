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12:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Эйнштейна и Распутина разукрасили на фото: теперь их не узнать

Цветные портреты знаменитостей меняют наше представление о них.

Колорист из Бразилии, 24-летняя Марина Амарал мастерски использует фоторедактор, добавляя цвет в старые черно-белые фотографии.

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На ее снимках наполняются красками и словно оживают портреты Альберта Эйнштейна, Маты Хари, Анны Франк, Уинстона Черчилля, Лоуренса Аравийского, королей и королев, преступников, актеров или просто рядовых солдат Второй мировой.

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Амарал — художник-самоучка. Она увлеклась работой в редакторе Photoshop, когда ей было около десяти. Марина училась в колледже международных отношений, но вскоре оставила учебу, чтобы совершенствоваться в том, что ей нравится больше.

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Перед тем как взяться за колоризацию старых снимков, Амарал проводит тщательное исследование, чтобы достоверно передать цвет каждого объекта в кадре и сделать фотографию максимально реалистичной.

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Процесс раскраски фотографии отнимает у Марины от одного часа до нескольких месяцев. Каждый снимок в фоторедакторе может содержать сотни слоев.

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В 2017 году Амарал проиллюстрировала книгу Дэна Джонсона «Цвета времени: новая история мира, 1850−1960».

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