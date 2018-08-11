Эйнштейна и Распутина разукрасили на фото: теперь их не узнать
Цветные портреты знаменитостей меняют наше представление о них.
Цветные портреты знаменитостей меняют наше представление о них.
Колорист из Бразилии, 24-летняя Марина Амарал мастерски использует фоторедактор, добавляя цвет в старые
На ее снимках наполняются красками и словно оживают портреты Альберта Эйнштейна, Маты Хари, Анны Франк, Уинстона Черчилля, Лоуренса Аравийского, королей и королев, преступников, актеров или просто рядовых солдат Второй мировой.
Амарал —
Перед тем как взяться за колоризацию старых снимков, Амарал проводит тщательное исследование, чтобы достоверно передать цвет каждого объекта в кадре и сделать фотографию максимально реалистичной.
Процесс раскраски фотографии отнимает у Марины от одного часа до нескольких месяцев. Каждый снимок в фоторедакторе может содержать сотни слоев.
В 2017 году Амарал проиллюстрировала книгу Дэна Джонсона «Цвета времени: новая история мира, 1850−1960».
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