Певицу Нилуфар Усманову выписали из роддома
Ранее пользователи сети поздравляли молодую маму, отметив, что это смелый поступок — решиться на пятого ребенка.
Ранее пользователи сети поздравляли молодую маму, отметив, что это смелый поступок — решиться на пятого ребенка.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Певицу Нилуфар Усманову выписали из роддома с новорожденной дочерью Софией.
Узбекская артистка стала мамой в пятый раз 1 августа. Усманова уже воспитывает дочку Саъдию и троих сыновей: Саидаъзамхона, Иброхимхона и Сулаймонхона.
Ранее пользователи сети поздравляли молодую маму, отметив, что это смелый поступок — решиться на пятого ребенка.