Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Похудевшая Рианна произвела фурор на пляже
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Ласицкене выиграла первое золото легкоатлетического ЧЕ
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12:58 (мск), источник: Sputnik

Певицу Нилуфар Усманову выписали из роддома

Ранее пользователи сети поздравляли молодую маму, отметив, что это смелый поступок — решиться на пятого ребенка.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Певицу Нилуфар Усманову выписали из роддома с новорожденной дочерью Софией.

Узбекская артистка стала мамой в пятый раз 1 августа. Усманова уже воспитывает дочку Саъдию и троих сыновей: Саидаъзамхона, Иброхимхона и Сулаймонхона.

Ранее пользователи сети поздравляли молодую маму, отметив, что это смелый поступок — решиться на пятого ребенка.

Все новости региона
 Сенатор рассказал, почему в Узбекистане не дешевеют дыни и арбузы
Всем хорошего настроения: юмористка Халима продолжила флешмоб Kiki
Захарова объяснила решение США ввести новые санкции
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Опубликовано видео с места крушения угнанного в США самолета
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь