ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Певицу Нилуфар Усманову выписали из роддома с новорожденной дочерью Софией.

Узбекская артистка стала мамой в пятый раз 1 августа. Усманова уже воспитывает дочку Саъдию и троих сыновей: Саидаъзамхона, Иброхимхона и Сулаймонхона.