Французы привлекут грачей к уборке мусора в парке

Птицы из рода во́ронов выделяются на фоне большинства других птиц своей сообразительностью, и нередко именно им посвящаются различные исследования интеллекта у птиц. Во́роны, например, умеют планировать дела на завтра, могут воссоздать инструменты по памяти, да и вообще не уступают по интеллекту человекообразным обезьянам. Грачи становятся объектом научных исследований реже, но тоже отличаются сообразительностью — их навыки по созданию и доработке инструментов, например, даже сравнивали с навыками шимпанзе.

Администрация парка исторических аттракционов Пюи дю Фу, который расположен на западе Франции в Вандее, объявила, что начиная со следующей недели в парке начнут работать шесть грачей, которые будут собирать окурки и другой мусор. Как отметил президент парка, птицы будут собирать мелкий мусор в специальные контейнеры и получать еду в качестве награды. При этом он добавил, что цель проекта не только непосредственно в сборке мусора, но и в том, чтобы показать посетителям, что «природа сама может нас научить бережному отношению к окружающей среде».

При этом не сообщается никаких подробностей о том, как именно тренировали грачей или о том, как устроена выдача еды в награду за принесенный мусор. Можно предположить, что в Пюи дю Фу будут использоваться автоматические кормушки-мусорки, аналогичные устройствам, которые разрабатывает нидерландский стартап Crowded Cities.