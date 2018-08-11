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13:12 (мск), источник: N + 1

Французы привлекут грачей к уборке мусора в парке

Французский исторический тематический парк Пюи дю Фу начнет использовать грачей для сбора окурков и другого мусора на своей территории. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на слова президента парка.

Птицы из рода во́ронов выделяются на фоне большинства других птиц своей сообразительностью, и нередко именно им посвящаются различные исследования интеллекта у птиц. Во́роны, например, умеют планировать дела на завтра, могут воссоздать инструменты по памяти, да и вообще не уступают по интеллекту человекообразным обезьянам. Грачи становятся объектом научных исследований реже, но тоже отличаются сообразительностью — их навыки по созданию и доработке инструментов, например, даже сравнивали с навыками шимпанзе.

Администрация парка исторических аттракционов Пюи дю Фу, который расположен на западе Франции в Вандее, объявила, что начиная со следующей недели в парке начнут работать шесть грачей, которые будут собирать окурки и другой мусор. Как отметил президент парка, птицы будут собирать мелкий мусор в специальные контейнеры и получать еду в качестве награды. При этом он добавил, что цель проекта не только непосредственно в сборке мусора, но и в том, чтобы показать посетителям, что «природа сама может нас научить бережному отношению к окружающей среде».

При этом не сообщается никаких подробностей о том, как именно тренировали грачей или о том, как устроена выдача еды в награду за принесенный мусор. Можно предположить, что в Пюи дю Фу будут использоваться автоматические кормушки-мусорки, аналогичные устройствам, которые разрабатывает нидерландский стартап Crowded Cities.

Николай Воронцов.

 Французы привлекут грачей к сбору мусора в парке
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