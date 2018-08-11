Минск оказался на 475-м месте в мире по дороговизне интернета
При этом белорусская столица заняла 162-е место в Европе по цене на месячный безлимитный доступ в интернет.
При этом белорусская столица заняла 162-е место в Европе по цене на месячный безлимитный доступ в интернет.
Рейтинг цен на интернет составил международный сервис numbeo. Всего сервис рассматривал 547 городов со всей планеты, пишет Thinktanks.by.
В списке Минск по ценнику на интернет занял 475-е место в мире и 162-е в Европе. По данным исследователей, в белорусской столице максимальная месячная абонплата за безлимит скоростью более 60 мегабит в секунду стоит 14,8 доллара.
Самыми дорогими городами по стоимости интернета в рейтинге признаны
В Европе пальму первенства по дороговизне интернета удерживает Женева (Швейцария), где ценник на безлимитный интернет составляет 75,4 доллара.
В то же время городами с самым дешевым интернетом в мире признаны украинские. Так в Киеве и Днепре ценник интренета составляет 4,35 и 4,34 доллара, во Львове — 3,94 доллара, а в Сумах — 3,02 доллара.