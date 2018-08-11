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12:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Минск оказался на 475-м месте в мире по дороговизне интернета

При этом белорусская столица заняла 162-е место в Европе по цене на месячный безлимитный доступ в интернет.

Источник: Ежедневник.by

Рейтинг цен на интернет составил международный сервис numbeo. Всего сервис рассматривал 547 городов со всей планеты, пишет Thinktanks.by.

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В списке Минск по ценнику на интернет занял 475-е место в мире и 162-е в Европе. По данным исследователей, в белорусской столице максимальная месячная абонплата за безлимит скоростью более 60 мегабит в секунду стоит 14,8 доллара.

Самыми дорогими городами по стоимости интернета в рейтинге признаны Аддис-Абеба (Эфиопия) — 245 долларов, Гамильтон (Бермуды) — 149, Хараре — 125, Абу-Даби (ОАЭ) — 117 и Энкоредж (США) — 105 долларов.

В Европе пальму первенства по дороговизне интернета удерживает Женева (Швейцария), где ценник на безлимитный интернет составляет 75,4 доллара.

В то же время городами с самым дешевым интернетом в мире признаны украинские. Так в Киеве и Днепре ценник интренета составляет 4,35 и 4,34 доллара, во Львове — 3,94 доллара, а в Сумах — 3,02 доллара.

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