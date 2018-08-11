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13:31 (мск), источник: Sputnik.by

Первые китайские туристы воспользовались безвизом и прилетели в Беларусь

Тот, кто первым сошел с трапа, получил в подарок сертификат на однократное проживание в гостинице «Беларусь».

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Китайские туристы воспользовались вступившим в силу 10 августа безвизовым режимом с Беларусью и прилетели в Минск, пишет информагентство «Синьхуа».

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Туристов в пятницу встречали в Национальном аэропорту Минск с цветами и подарками. Первым с трапа сошел Юй Син из Пекина и как первый безвизовый турист из КНР получил подарок. Ему не только вручили цветы, но и подарили сертификат, который подтверждает право на однократное проживание в гостинице «Беларусь». Сертификат действителен целый год.

Турист не впервые в Беларуси. Ему нравятся и здешняя кухня, и хобби белорусов. Он увлекается охотой и рыбалкой и намерен снова опробовать эти занятия. Юй Син утверждает, что безвиз упростил путешествие в Беларусь и похвалил менталитет белорусского народа, сказав, что здесь живут добрые люди.

Межправительственное соглашение о введении безвизового режима с Китаем заключил президент Беларуси в ходе рабочего визита в КНР 10 июня, а уже 10 августа соглашение вступило в силу. Теперь граждане Китайской республики смогут оставаться на территории Беларуси в течение 30 дней в рамках одного визита, но не более 90 дней в году. Если гражданин КНР намерен устроиться на работу, открыть бизнес или пойти на учебу в Беларуси, ему понадобится специальная виза.

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