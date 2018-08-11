Югра обеспечит трудовых мигрантов жильем

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Ожидается, что документ позволит посодействовать переселению соотечественников, привлечёт высококвалифицированных специалистов в Югру, поможет в культурной и языковой адаптации.

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По словам Натальи Комаровой, у региона есть колоссальный опыт единовременного принятия большого числа мигрантов, поэтому необходимо обеспечить включение в этот документ конкретных мероприятий, которые в последующем должны найти отражение в государственной программе.

«Прошу закрепить в госпрограмме соответствующие мероприятия по привлечению специалистов для реализации имеющихся проектов в области здравоохранения, образования, производственной деятельности. Речь идет о, как минимум, создании специализированного жилого фонда и использовании его для обеспечения трудовых мигрантов высокой квалификации» — отметила губернатор.

В свою очередь, директор окружного департамента труда и занятости населения Алексей Варлаков сообщил, что документ объединяет мероприятия, касающиеся решения задач, определенных концепцией государственной миграционной политики, которые ранее органы власти исполняли по отдельности в рамках собственных компетенций.

«Мы собрали все мероприятия воедино для четкого понимания путей дальнейшей реализации документа», — подчеркнул он.

По словам руководителя регионального ведомства, в числе задач, обозначенных документом, — содействие переселению соотечественников, привлечение высококвалифицированных специалистов в Югру, культурная и языковая адаптация, а при необходимости и оказание социальной помощи и многие другие мероприятия.