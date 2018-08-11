В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта пройдут Всероссийские гонки на грузовиках

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в дирекции этого турнира, организатором которого выступил Минтранс России, соревнования будут проводиться по системе личного первенства по двум категориям: на грузовых автомобилях от 3,5 до 5 тонн и на автопоездах (тягач плюс полуприцеп).

— Победит тот, кто получит наибольшую сумму баллов, набранных по каждому виду соревнований конкурса: это и сдача Правил дорожного движения, и прохождение трассы скоростного маневрирования, — отметил наш собеседник.

В правительстве Ростовской области уточнили, что самая зрелищная часть соревнований — то есть само вождение — будет проходить на территории старого аэропорта (пр. Шолохова, 270/1). Там специально для этого построят трассу, на которой водителям предстоит продемонстрировать мастерство доставки хрупкого груза и скоростного маневрирования, а также выполнить отдельные задания: «полоса препятствий», «заезд в бокс», «змейка», «колея», «тоннельные ворота», «парковка».

Отмечается, что вход для зрителей будет бесплатным.