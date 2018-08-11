Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Регина Тодоренко «засветила» округлившийся живот в мини-бикини
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе
Российский теннисист вышел в полуфинал турнира в Торонто
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
Ирина Салтыкова в бикини потрясла фанатов модельной фигурой
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1010 стран с самым дешевым бензином
14:30 (мск), источник: Известия

Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за скандального развода

Гонорары юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко за выступление выросли в два раза на фоне новости об их разводе. Об этом в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал промоутер Сергей Лавров в пятницу, 10 августа.

По его словам, ранее Петросян получал 350−500 тыс. рублей за выступление. Теперь же его гонорар составляет 500−700 тыс.

«У Степаненко точно так же — за меньшие деньги она выступать не станет», — отметил Лавров.

Читайте также
Степаненко опровергла сведения о том, что хочет отсудить у Петросяна 80% имущества

Он сказал, что организаторы концертов буквально оборвали его телефон, пытаясь устроить выступление юмористов. Сам Петросян дал согласие на большой гастрольный тур по России. При этом Лавров подчеркнул, что артисты не пытаются привлечь к себя внимание, а действительно собираются разойтись.

«И Евгений Ваганович, и Елена Григорьевна, наоборот, пытаются максимально сохранить в тени свою личную жизнь. А всё, что тайно, — сладко и интересно», — резюмировал Лавров.

3 августа стало известно, что Степаненко подала иск о разделе совместного имущества стоимостью 1,5 млрд рублей. Через три дня состоялось судебное заседание, однако Петросян подал встречный иск с просьбой о разводе и собственным вариантом раздела нажитого. 7 августа суд арестовал имущество супругов.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке более 30 лет, 15 из которых, по заявлениям адвоката юмориста, — раздельно. Дело о разводе артистов суд рассмотрит 13 августа в закрытом режиме.

 Работа на камеру: в России изменят правила техосмотра автомобилей
Почему люди становятся ходячими билбордами
Захарова анонсировала зеркальный ответ России на санкции США
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Лукашенко обвинил Россию в варварском отношении к Белоруссии
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь