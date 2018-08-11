Гонорары Петросяна и Степаненко выросли вдвое из-за скандального развода

По его словам, ранее Петросян получал 350−500 тыс. рублей за выступление. Теперь же его гонорар составляет 500−700 тыс.

«У Степаненко точно так же — за меньшие деньги она выступать не станет», — отметил Лавров.

Он сказал, что организаторы концертов буквально оборвали его телефон, пытаясь устроить выступление юмористов. Сам Петросян дал согласие на большой гастрольный тур по России. При этом Лавров подчеркнул, что артисты не пытаются привлечь к себя внимание, а действительно собираются разойтись.

«И Евгений Ваганович, и Елена Григорьевна, наоборот, пытаются максимально сохранить в тени свою личную жизнь. А всё, что тайно, — сладко и интересно», — резюмировал Лавров.

3 августа стало известно, что Степаненко подала иск о разделе совместного имущества стоимостью 1,5 млрд рублей. Через три дня состоялось судебное заседание, однако Петросян подал встречный иск с просьбой о разводе и собственным вариантом раздела нажитого. 7 августа суд арестовал имущество супругов.