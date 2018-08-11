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13:50 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит подводный музей на Мальдивах (фото)

Серия скульптурных работ — это дань уважения коралловым рифам, окружающим курорт.

«Кораллариум» — первый в мире музей, который наполовину погружен в воду. Открывшись недавно на Мальдивах, он уже собрал немало восторженных отзывов туристов.

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Музей, расположенный на коралловом острове, создан известным британским художником и инструктором по дайвингу Джейсоном Тейлором.

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Тейлор — автор многих подводных инсталляций, в том числе создатель подводного парка скульптур в заливе Молиньер в Карибском море. Там красуются 65 человеческих фигур в натуральный рост. Подводные фигуры скульптора можно увидеть в Великобритании, на Крите, в Мексике, Испании и других местах.

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Серия скульптурных работ на Мальдивах — это дань уважения морской жизни и коралловым рифам, окружающим курорт. Художник надеется привлечь внимание к проблеме защиты мальдивских рифов и морского биоразнообразия.

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