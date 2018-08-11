Как выглядит подводный музей на Мальдивах (фото)

«Кораллариум» — первый в мире музей, который наполовину погружен в воду. Открывшись недавно на Мальдивах, он уже собрал немало восторженных отзывов туристов.

Музей, расположенный на коралловом острове, создан известным британским художником и инструктором по дайвингу Джейсоном Тейлором.

Тейлор — автор многих подводных инсталляций, в том числе создатель подводного парка скульптур в заливе Молиньер в Карибском море. Там красуются 65 человеческих фигур в натуральный рост. Подводные фигуры скульптора можно увидеть в Великобритании, на Крите, в Мексике, Испании и других местах.

Серия скульптурных работ на Мальдивах — это дань уважения морской жизни и коралловым рифам, окружающим курорт. Художник надеется привлечь внимание к проблеме защиты мальдивских рифов и морского биоразнообразия.