МЧС предупреждает о возможных ЧС в Нижегородской области из-за жары 11 — 12 августа
МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Нижегородской области
МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Нижегородской области
Согласно информации, днем 11 и 12 августа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается жара +30…+31°. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.
Прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.