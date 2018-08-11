МЧС предупреждает о возможных ЧС в Нижегородской области из-за жары 11 — 12 августа

Согласно информации, днем 11 и 12 августа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается жара +30…+31°. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.