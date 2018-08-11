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14:25 (мск), источник: Publika.md

В ночь на 12 августа жители Молдовы смогут наблюдать звездопад Персеиды

Самое время загадать желание. В эти выходные в небе развернется настоящее световое шоу — пик метеорного потока Персеиды.

Источник: Publika.md

Такое бывает каждый август, когда Земля проходит через хвост кометы Свифта-Туттля. Пылевые частицы сгорают, а атмосфере, оставляя световой след. В этом году поток будет не таким интенсивным, но видно его будет лучше — из-за новолуния.

Желающих полюбоваться звездопадом зовут сегодня вечером на пляж в парке «Валя Морилор». Группа энтузиастов приглашает горожан прийти целыми семьями. С собой рекомендуют взять покрывала, средства от комаров и теплую одежду — ночь наверняка будет прохладной.

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