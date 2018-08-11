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15:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцам пообещали штормовое воскресенье

В эти выходные в Петербург вернулась привычная погода: жара идет на спад, в город возвращаются дожди.

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Источник: Комсомольская правда

О неблагоприятном погодном явлении петербуржцев предупредили в МЧС со ссылкой на синоптиков.

— Ожидается сильный дождь, местами гроза с усилением ветра до 15- 20 м/с, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предупредили о непогоде и в областном МЧС.

— 12 августа по области ожидаются дожди, местами сильные и грозы, — говорят в МЧС 47-го региона. — При грозе шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. В понедельник, 13 августа — порывы ветра до 15−18 м/с.

Так что отдых на природе лучше все-таки не планировать. Тем более, что будет достаточно свежо: воздух прогреется максимум до +19 градусов.

Кстати, рабочая неделя в Петербурге также начнется с дождей. Как предупредили синоптики, лето постепенно идет «на закат». Так что можно прятать шорты и доставать кофты, а то и легкие куртки.

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