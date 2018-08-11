Петербуржцам пообещали штормовое воскресенье

Источник: Комсомольская правда

О неблагоприятном погодном явлении петербуржцев предупредили в МЧС со ссылкой на синоптиков.

— Ожидается сильный дождь, местами гроза с усилением ветра до 15- 20 м/с, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предупредили о непогоде и в областном МЧС.

— 12 августа по области ожидаются дожди, местами сильные и грозы, — говорят в МЧС 47-го региона. — При грозе шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. В понедельник, 13 августа — порывы ветра до 15−18 м/с.

Так что отдых на природе лучше все-таки не планировать. Тем более, что будет достаточно свежо: воздух прогреется максимум до +19 градусов.