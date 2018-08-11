Петербуржцам пообещали штормовое воскресенье
В эти выходные в Петербург вернулась привычная погода: жара идет на спад, в город возвращаются дожди.
В эти выходные в Петербург вернулась привычная погода: жара идет на спад, в город возвращаются дожди.
О неблагоприятном погодном явлении петербуржцев предупредили в МЧС со ссылкой на синоптиков.
— Ожидается сильный дождь, местами гроза с усилением ветра до 15- 20 м/с, — рассказали в
Предупредили о непогоде и в областном МЧС.
— 12 августа по области ожидаются дожди, местами сильные и грозы, — говорят в МЧС 47-го региона. — При грозе шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с. В понедельник, 13 августа — порывы ветра до 15−18 м/с.
Так что отдых на природе лучше
Кстати, рабочая неделя в Петербурге также начнется с дождей. Как предупредили синоптики, лето постепенно идет «на закат». Так что можно прятать шорты и доставать кофты, а то и легкие куртки.