Губернатор Василий Голубев вывел своих подчиненных на футбольный матч против депутатов

В субботу, 11 августа, в рамках Дня физкультурника на Гребном канале «Дон» состоялась первая Спартакиада представителей исполнительной и законодательной власти Ростовской области, в которой приняли участие свыше трехсот госслужащих, состязавшихся по пяти видам спорта — легкой атлетике, плавании, мини-футболе, пляжном волейболе и уличном баскетболе.

Команды чиновников по пляжному волейболу и мини-футболу возглавил лично губернатор Василий Голубев, который вывел своих подчиненных на поединки против депутатов.

В матче по первому виду спорту победили законодатели (со счетом 16:14), а вот втором — чиновники, причем единственный гол во встрече, ставший победным, забил сам Голубев.