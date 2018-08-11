Губернатор Василий Голубев вывел своих подчиненных на футбольный матч против депутатов
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В субботу, 11 августа, в рамках Дня физкультурника на Гребном канале «Дон» состоялась первая Спартакиада представителей исполнительной и законодательной власти Ростовской области, в которой приняли участие свыше трехсот госслужащих, состязавшихся по пяти видам спорта — легкой атлетике, плавании,
Команды чиновников по пляжному волейболу и
В матче по первому виду спорту победили законодатели (со счетом 16:14), а вот втором — чиновники, причем единственный гол во встрече, ставший победным, забил сам Голубев.
— Мы подумаем, как расширить Спартакиаду и сделать интересной всем, — заявил губернатор по окончании соревнований, отметив, что эта Спартакиада будет проводиться регулярно.