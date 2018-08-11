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14:58 (мск), источник: Sputnik.md

Мама, я бездельник: каждый третий молодой человек в Молдове не работает

Статистика демонстрирует глубину социального кризиса, в котором находится страна, теряющая население и живущая на деньги гастарбайтеров.

Источник: Sputnik.md
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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Численность молодежи в Молдове постоянно сокращается. По итогам минувшего года молодые люди в возрасте 14−34 лет составляют не более трети от населения страны. Об этом сообщается в отчете Национального бюро статистики.

Статистическое исследование «Молодежь в Республике Молдова» опубликовано в преддверии Международного дня молодежи, который отмечается во всем мире 12 августа.

Мужчин и женщин среди молдавской молодежи примерно поровну, 51 процент против 49 процентов. Больше всего молодых людей в сельской местности, где выше всего удельный вес людей в возрасте до 25 лет.

Каждый третий молодой человек в возрасте 15−29 лет в Молдове не работает и не учится, свидетельствуют данные статистики.

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