Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«А Крыма нет?»: Сатановский дал урок географии
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
6 правил антивозрастного ухода для очень ленивых женщин
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
За лучшей жизнью: чем наслаждаются сбежавшие от Тутберидзе
Младший брат хорватской звезды. Кто заменит Головина в ЦСКА
Пресняков с женой проводят романтические каникулы во Флориде
Ирина Салтыкова в бикини потрясла фанатов модельной фигурой
СМИ: Адвокат Петросяна готов аплодировать стоя решению Степаненко
Модель обратилась к Сети после видео с мужем Лорак
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
16Лесные пожары в Греции
16:59 (мск), источник: N + 1

В США одобрили первое лекарство на основе РНК-интерференции

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые одобрило медицинский препарат на основе РНК-интерференции, говорится в сообщении ведомства. РНК-интерференция — это механизм уничтожения чужеродной двуцепочечной РНК, имеющийся у всех ядерных организмов (растений, животных, грибов).

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые одобрило медицинский препарат на основе РНК-интерференции, говорится в сообщении ведомства.

РНК-интерференция — это механизм уничтожения чужеродной двуцепочечной РНК, имеющийся у всех ядерных организмов (растений, животных, грибов). Поскольку в норме в клетке двуцепочечная РНК не синтезируется, ее наличие говорит о заражении вирусом. Такая «потенциально вирусная» РНК с помощью специальных белков нарезается на мелкие фрагменты (миРНК), которые затем используются для поиска совпадающих матричных РНК — клетка таким образом пытается уничтожить следы вируса. С помощью РНК-интерференции можно блокировать синтез белков, «отключая» работу определенных генов. За открытие этого явления в 2006 году американские ученые Эндрю Файер и Крейг Мелло получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Препарат патисиран (торговое название Onpattro) компании Alnylam предназначен для лечения hATTR, наследственного амилоидоза, вызванного аномальным накоплением белка транстиретина (TTR). С его помощью у пациентов с таким диагнозом будут бороться с полинейропатией, нарушениями работы периферических нервов. Сейчас таким людям предлагают пересадку печени или прием дифлунисала, противовоспалительного препарата, частично замедляющего повреждение нервов, новый препарат же будет блокировать синтез TTR и препятствовать его накоплению в тканях.

Как пишет издание Xconomy, ссылаясь на представителей компании, в мире сейчас насчитывается около 50 тысяч пациентов с поражением периферической нервной системы, из них около трех тысяч живут в США. Годовой курс лечения обойдется пациенту в среднем в 345 тысяч долларов. Пока компания, работающая над препаратами на основе РНК-интерференции с 2002 года, будет работать по пилотной схеме, где оплата препарата будет привязана к его результативности у конкретного пациента. Препарат прошел клиническое испытание на 225 пациентах в США и ожидает одобрения в Европе.

Ольга Добровидова.

 Французы привлекут грачей к сбору мусора в парке
Запуск зонда «Паркер» отложили на сутки
Захарова анонсировала зеркальный ответ России на санкции США
Французский ресторан напоил посетителей голубым вином
Российский танкер заблокировали в порту Херсона
В самолет с возвращавшимися из Болгарии россиянами попала молния
В соцсетях высмеяли логотипы космических войск США
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коровников
Купить дипломную работу станет невозможно
Спорт
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо Лидер "Кайрата" о Лиге Европы, жизни в Казахстане и "паненке" Смолова
Hi-Tech
Впечатлительным не смотреть: произошел взрыв iPhone После появления дыма и пламени женщина закричала и начала резко тормозить, после этого гаджет взорвался.
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь