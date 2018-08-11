В США одобрили первое лекарство на основе РНК-интерференции
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые одобрило медицинский препарат на основе
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые одобрило медицинский препарат на основе
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые одобрило медицинский препарат на основе
Препарат патисиран (торговое название Onpattro) компании Alnylam предназначен для лечения hATTR, наследственного амилоидоза, вызванного аномальным накоплением белка транстиретина (TTR). С его помощью у пациентов с таким диагнозом будут бороться с полинейропатией, нарушениями работы периферических нервов. Сейчас таким людям предлагают пересадку печени или прием дифлунисала, противовоспалительного препарата, частично замедляющего повреждение нервов, новый препарат же будет блокировать синтез TTR и препятствовать его накоплению в тканях.
Как пишет издание Xconomy, ссылаясь на представителей компании, в мире сейчас насчитывается около 50 тысяч пациентов с поражением периферической нервной системы, из них около трех тысяч живут в США. Годовой курс лечения обойдется пациенту в среднем в 345 тысяч долларов. Пока компания, работающая над препаратами на основе
Ольга Добровидова.