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15:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Как казахстанцы смотрели солнечное затмение

Астроном-любитель из Астаны вооружился телескопом с солнечным фильтром, а в Петропавловске не повезло с погодой.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Казахстанцы наблюдали за последним частным солнечным затмением в этом году.

Так как затмение было не полным, была закрыта лишь небольшая часть диска Солнца. Поймать момент попытались жители Семея.

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Астроном-любитель из Астаны вооружился телескопом с солнечным фильтром. Ему удалось разглядеть неровную лунную поверхность, которая закрывала Солнце, а также снять «убегающие облака».

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А вот жителям Петропавловска планы испортила погода. Тучи на небе не позволили насладиться солнечным затмением.

У казахстанцев была возможность наблюдать за событием онлайн.

Как солнечное затмение смотрели в разных странах мира

В России некоторые смотрели затмение через компьютерный диск.

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Смотреть на солнечное затмение через солнцезащитные очки или без них нельзя, поэтому некоторые воспользовались маской для сварщика.

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Вот такой вид был у жителей Финляндии.

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А этот снимок был сделан в Швеции.

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Через сутки после солнечного затмения наступит максимум августовского звездопада Персеиды.

Самый пик активности потока придется на ночь с 12 на 13 августа — на два часа.

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