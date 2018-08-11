Как казахстанцы смотрели солнечное затмение

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Казахстанцы наблюдали за последним частным солнечным затмением в этом году.
Так как затмение было не полным, была закрыта лишь небольшая часть диска Солнца. Поймать момент попытались жители Семея.
А вот жителям Петропавловска планы испортила погода. Тучи на небе не позволили насладиться солнечным затмением.
У казахстанцев была возможность наблюдать за событием онлайн.
Как солнечное затмение смотрели в разных странах мира
В России некоторые смотрели затмение через компьютерный диск.
Смотреть на солнечное затмение через солнцезащитные очки или без них нельзя, поэтому некоторые воспользовались маской для сварщика.
Вот такой вид был у жителей Финляндии.
А этот снимок был сделан в Швеции.
Через сутки после солнечного затмения наступит максимум августовского звездопада Персеиды.
Самый пик активности потока придется на ночь с 12 на 13 августа — на два часа.